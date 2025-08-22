- 22.08 22:01 Очень вкусный квашеный салат: готовится так просто, что вы удивитесь
В Константиновке в результате удара россиян повреждены более 20 многоэтажек, город остался без газа (фото)
Россияне продолжают обстреливать Украину. С самого утра 22 августа город Константиновка Донецкой области подвергается обстрелам со стороны российских оккупационных войск. Об этом сообщил руководитель Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«С началом суток 22 августа российские изверги осуществили серию обстрелов по городу Константиновке. Атаки происходили в течение нескольких часов и привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. В результате ударов зафиксировано повреждение частных и многоквартирных жилых домов, магазина, здания „Укрпочты“ и газопровода. Оккупанты применяли ударные FPV-дроны и авиабомбы типа ФАБ-250. Одно гражданское лицо получило ранения», — сообщил он.
Как сообщили в компании «Донецкоблгаз», в результате вражеского обстрела в г. Константиновка была повреждена газораспределительная станция, принадлежащая ООО «Оператор газотранспортных систем Украины».
«В связи с многочисленными повреждениями рабочее давление в системе газоснабжения Константиновки удержать не удалось, что привело к прекращению распределения газа потребителям города. С учетом ситуации безопасности в городе, невозможностью своевременного реагирования аварийной службы для локализации и ликвидации аварийных ситуаций, дефицитом кадрового состава и отсутствием гарантий безопасности при выполнении работ для работников управления, дальнейшие работы по восстановлению газоснабжения в г. Константиновка невозможны», — сообщили в компании.
Как сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в Константиновке ранен человек, поврежден 21 многоэтажка, частный дом, 5 админпостроек, 3 хозяйственные постройки, магазин, торговый центр, 30 торговых павильонов, инфраструктурный объект и 3 газопровода.
По данным местных СМИ, были обстреляны многоэтажные дома на перекрестке улиц Громова и Европейская. Там в некоторых квартирах возникли пожары.
Как писали «ФАКТЫ», на днях враг ударил из РСЗО по рынку в Константиновке Донецкой области.122
