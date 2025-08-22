«Мы ежедневно рискуем не вернуться домой»: о жизни в прифронтовых Сумах устами очевидца

«Нынешние Сумы — это даже не прифронтовой, а во многом фронтовой город. В нем круглосуточно (особенно ночью) слышно эхо взрывов из приграничья. По нему чуть ли не каждую неделю бьют из РСЗО, ракетами или КАБами. В то же время город ежедневно терроризируют вражеские дроны. Их дребезжание, как правило завершающееся взрывами, стало для сумчан привычным делом», — написал на днях в своем репортаже оттуда журналист сайта «Цензор.нет» Евгений Кузьменко. О несгибаемых и мужественных земляках «ФАКТАМ» рассказал владелец одного из местных Telegram-каналов и известный волонтер Владислав Михайленко. С 2022 года он все усилия сосредоточил на помощи людям и городу.

«Прилететь может куда угодно в любой момент. Опасность всюду»

— Владислав, в новостях, репортажах, интервью о жизни Сум много фраз наподобие «даже в таких тяжелых условиях горожане пытаются сохранять оптимизм и веру в будущее, демонстрируют единство, устойчивость и несгибаемость». Весной в городе появился новый сквер под символическим названием «Сила в единстве». Люди действительно настолько объединены?

— Конечно, все истощены и очень устали. Мы с вами общаемся 18 августа. Вчера вечером по городу прилетела баллистика, а ночью семь «Шахедов» попали по учебному заведению. Однако сумчане держатся. И это главное.

Люди стараются изо всех сил как-то продолжать жизнь даже в таких сложных условиях. К нам все прилетает очень быстро — и баллистика, и ударные дроны Italmas, и новый тип дрона-камикадзе «Молния», не фиксирующийся на радарах. Его видят в последний момент, когда уже прилет. Так было 15 августа, когда атаковали центральный рынок.

Но общий настрой, невзирая на все, такой: люди стали гораздо осознаннее относиться к родной стране, чем до начала полномасштабного вторжения. У нас приветствуется все проукраинское. А если какой-то долбень будет где-то на улице слушать российскую музыку, то этого никто терпеть не будет — люди возмутятся и вызовут полицию или сделают его известным через соцсети.

— Украинский язык чаще слышно в заведениях, в магазинах, в транспорте?

— Люди переходят на украинский. Я до полномасштабки тоже общался на русском, даже свой канал поначалу вел на нем. Однако постепенно перешел. Но я не такой, что ты мой враг, если по-русски разговариваешь. У меня очень много русскоязычных знакомых, которые воюют. В окопах этого вопроса нет. Постепенно все равно все перейдем. Это уже необратимый процесс.

"Я не верю в дипломатию. Договориться с русней нереально. Поэтому вся надежда только на Вооруженные силы Украины", – считает Владислав Михайленко

— Ждуны и местная вата как себя чувствуют?

— Плохо. Они есть, не будем этого скрывать, но правоохранительные органы и СБУ нормально работают. Мы в Telegram-каналах постоянно собираем информацию об этих персонажах и передаем куда следует. Даже призываем наших подписчиков анонимно сообщать нам, если кто-то что-то знает. Ибо эти люди являются реальной серьезной угрозой для города. Конечно, с теми, кто завербован уже давно, все гораздо сложнее, но эту сволочь все равно вылавливают.

— Враг круглосуточно атакует админздания, инфраструктуру, школы, больницы, бизнес, обычные дома. Можно ли к этому привыкнуть?

— Можно. Мои знакомые с Запада Украины, когда сюда приезжают, сразу бегут в укрытие, как только слышат тревогу. Сумчане никуда не бегут. Недавно я был в центре города как раз в то время, когда на рынке случился прилет. Взрыв был сильный. Но люди как гуляли, так и продолжили гулять. Просто адаптировались к тому, что, к сожалению, происходит каждый день. Они знают, что ты ничего с этим не поделаешь. Если можешь — спрячься или хотя бы соблюдай правила двух стен. Но есть и фаталисты — как будет, так и будет.

У нас 80−90% тревог раздаются из-за обстрелов КАБами приграничья — это Хотинская, Юнаковская, Белопольская громады, где сейчас проходит линия боестолкновения. И даже если для города нет угрозы, никто не знает, что у врага в мыслях. В любой момент может что-нибудь по нас запустить. Они бьют именно по людям.

— Что в Сумах с укрытиями?

— Устанавливают, например, на остановках или еще в каких-то локациях модульные укрытия. Это бетонное сооружение, где могут укрыться до 20 человек. От прямого попадания шахеда или ракеты оно не спасет, а от «Молнии» или обломков вполне может.

— Таких укрытий много?

— Не скажу точное количество. Наверное, чуть больше десятка.

Что касается подвалов или бомбоубежищ, к сожалению, с ними у нас плачевная ситуация. Они оборудованы где-то на 30%. Это проблема Сум с самого начала большой войны. И она все еще тянется. Эти укрытия то закрыты, то там сырость или вода стоит по колено, то бездомные заселились, то кто-то нагадил. Власть не очень прилагает усилия, чтобы там все было должным образом.

— Жительница Херсона недавно рассказала «ФАКТАМ» об охоте на мирных горожан из дронов. Там находиться на открытом пространстве очень небезопасно. У вас тоже такой ужас?

— В Херсоне работают FPV-дроны. Кацапы даже хвастаются, что попали в гражданских, и публикуют эти жуткие видео. В Сумах, слава Богу, этого нет. Потому что ВСУ отодвинули противника ближе к границе (по словам главкома ВСУ генерала Сырского, на Сумщине враг потерпел поражение; хотя там была сосредоточена мощная группировка из лучших российских частей — десантников, морских пехотинцев и мотострелков, у них не было ни одного успеха за последние два месяца. — Авт.). Если бы они заняли поселок Хотинь, а была такая угроза, то FPV могли бы и до центра Сум достать, а сейчас долетают только до окраин. Нас очень донимают «Молнии» и Italmas, которые менее точные, чем FPV, но их легче сбить.

— В Сумах есть более-менее безопасные районы?

— Нет. Прилететь может куда угодно в любой момент. Опасность всюду. И к ней нужно быть готовыми постоянно.

Если где-то прилетает, то, конечно, улицы пустеют. А так — люди гуляют и днем, и вечером, выходят где-то попить кофе, посидеть в парке, на площадках во дворах играют детишки.

— Детей в городе много?

— Да.

— Враг очень близко подошел к городу. Осенью и зимой ситуация может существенно ухудшиться. Многие горожане уезжают?

— У нас была огромная паника в начале этого лета, когда кацапы вышли с Курщины и начали наступление на нашу область. Тогда действительно немало уехало. Однако многие уже вернулись. Потому что, как ни крути, здесь жить можно, хотя и опасно.

«Люди пытаются максимально поддерживать нашу армию»

— По словам исполняющего обязанности городского головы Артема Кобзаря, сейчас в Сумах почти 35 тысяч вынужденно перемещенных лиц из приграничья. Вот выехали жители какого-то разрушенного села, у них нет денег, одежды — ничего. Что их ждет?

— Большинство уезжает либо в другие села области, расположенные как можно дальше от границы, либо к родственникам, если они есть и готовы их принять. То есть кто как может. В Сумах государство оказывает какую-то помощь, расселяет в места временного проживания, но это далеко не максимальная поддержка, которая нужна тем, кто остался почти без всего. Поэтому многие, особенно пожилые, отказываются выезжать.

Дело в том, что цены на жилье у нас космические. Мало того, что владельцы квартир дерут по полной, так еще и риелторы берут уже 100% комиссии только за подбор вариантов.

— Сколько стоит аренда однушки?

— Девять-десять тысяч. Я коренной сумчанин, но своего жилья сейчас нет. Полгода назад снимал однокомнатную квартиру за девять тысяч. Чтоб вы понимали, это была просто собачья будка. Однажды пришла хозяйка: «Мы поднимаем цену до двенадцати тысяч. Либо ты платишь, либо уезжаешь». Слава Богу, через паблик нашел людей, которые мне сдали трехкомнатную квартиру с новым ремонтом за восемь тысяч.

— Понятно, что в городе много военных. Как к ним относятся?

— Максимально уважают. Люди понимают, что благодаря парням и девушкам, которые сейчас защищают Сумскую область, мы живем под украинским флагом, а не под трехцветной тряпкой. Присутствие в городе людей в форме додает нам покой. То есть нет такого, что «о Боже, военные — надо бежать, сейчас на них будут охотиться и мы под раздачу попадем». Местные жители знают, что они под защитой, поэтому очень благодарны «нашим котикам», как они их называют. Часто военным предоставляют какие-то скидки. К примеру, на некоторых АЗС их всегда угощают хот-догами и кофе.

Сумы мне сейчас напоминают Константиновку в 2023 году. Я тогда ездил туда с волонтерской помощью. Очень похожая ситуация. Такой же прифронтовый город.

Сумчане указывают врагу четкое направление – вслед за российским кораблем

— Теперь о коммунальных услугах. Свет, газ, вода есть?

— Есть проблемы со светом, потому что кацапы постоянно пытаются ударить по подстанциям и трансформаторам и перебить линии электроснабжения. Чаще лупят именно туда. Поэтому огромное спасибо нашим энергетикам, которые все восстанавливают очень быстро.

Город убирают, хотя, конечно, не без косяков. Мы сейчас в нашем Telegram-канале запустили инициативу, чтобы, если не вывозят мусор, люди фотографировали эти кучи и присылали фото нам, а мы потом отправляем их местной власти. Она, кстати, пытается оперативно реагировать. Поэтому, в принципе, город плюс-минус ухоженный.

Вода есть, газ есть. Коммунальные аварийные службы выполняют огромный объем работы. Даже не понимаю, как можно все подключать и ремонтировать, когда постоянно прилетает. По-моему, это просто какая-то магия.

— Медицинские учреждения работают?

— Все больницы и поликлиники работают в штатном режиме. Здесь вопросов вообще нет никаких.

— Вас послушать — так в Сумах все просто супер.

— По факту жизнь такая, какая была до полномасштабного вторжения, если бы не прилетало постоянно. Мы ежедневно рискуем не вернуться домой.

— Лекарства в аптеках есть?

— Аптек у нас больше, чем продуктовых магазинов. Лекарства есть.

Что касается продуктов, в небольших магазинах и супермаркетах полки забиты. Нет дефицита или чтобы что-то не завозили. Так было только в начале полномасштабного вторжения, когда Сумы находились в окружении.

Цены на все, не только на продукты, очень сильно выросли. Однако подробно ничего не скажу, потому что закупками занимается жена. Знаю одно, что нужно выложить тысячу-полторы гривен, чтобы приобрести продукты на несколько дней. Думаю, так всюду сейчас.

— Культурные заведения работают? Проводят какие-то концерты или еще что-нибудь?

— Все массовые мероприятия и развлекательные программы отменены. Разве что может какое-то заведение дать небольшой концерт, например, где-то в полуподвальном помещении для маленького количества зрителей. И все.

Почтовая марка, посвященная прифронтовому городу и его жителям

— В прифронтовых городах всегда много животных, которых оставили на произвол судьбы. В Сумах тоже?

— Очень много собачек и котиков к нам привозят из приграничных территорий, где сейчас идут боевые действия, поэтому городские пункты содержания животных переполнены. Люди, когда выезжают, пытаются забрать любимцев с собой, однако иногда из-за того, что не могут их поймать, а нужно очень торопиться, к сожалению, оставляют их. Есть и такие, кто просто бросает своих четырехлапых друзей. Волонтеры потом, рискуя жизнью, их вывозят. А дальше ищут, кому отдать в хорошие руки.

Вообще, у нас помощь другим явление очень массовое. После прилетов сразу приезжают волонтерские организации. Они помогают разбирать завалы, закрывать окна пленкой или ДСП. Первая помощь для людей — это все волонтеры. Когда 13 апреля произошла большая трагедия — ракета прилетела в центр города и погибли 35 человек, пять местных Telegram-каналов объединились и начали собирать средства на помощь как пострадавшим, так и семьям погибших. Реакция горожан была мгновенной. Это для нас совершенно нормально.

Мой Telegram-канал постоянно собирает деньги на помощь военным. С начала полномасштабного вторжения собрано около 70 миллионов. Мы закупили десятки автомобилей, дронов и прочего — все, что заказывали.

Хотя сейчас суммы донатов упали и сбор идет медленнее, но люди не сдаются и все равно пытаются максимально поддерживать нашу армию. Как только обращаешься, что надо на то и на то, отзываются сразу. И деньги перечисляют, и вещи приносят, и сетки маскировочные плетут. Главное в нашей ситуации, что люди всегда остаются людьми. Сумы — яркий пример.

"Мой Telegram-канал постоянно собирает деньги на помощь военным. С начала полномасштабного вторжения собрано около 70 миллионов. Мы закупили десятки автомобилей, дронов и прочего – все, что заказывали", - рассказал Владислав Михайленко

— Какие картинки этой фазы войны будете помнить всю жизнь?

— Это весна 2022 года, конец марта — начало апреля, когда деоккупировали Тростянец и в целом Сумскую область. Мы начали заниматься помощью для жителей освободивших территорий. Честно говоря, не ожидал, что сумчане очень быстро станут единым организмом, причем четко налаженным. Тысячи людей рвались действовать, отдавали все, что могли, максимально вкладывались, были готовы работать круглосуточно ради помощи другим. Это было что-то невероятное — проявление какой-то безграничной коллективной доброты. Я такого объединения никогда в жизни не ощущал. Видел все своими глазами, поскольку постоянно находился в эпицентре организации этой помощи. Буду рассказывать своим детям, как все это было.

Второй пример из периода, когда россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Мы тогда бросили клич о помощи. Помню огромное количество людей, собравшихся возле торгового центра MOST, и как эта живая цепочка загружала фуру. Нам тогда очень помогла администрация торгового центра закупить все и организовать отправку.

К сожалению, сейчас такой отдачи нет, потому что люди устали.

А из негативных воспоминаний — это, конечно, все случившиеся в Сумах трагедии. Иногда мы сразу же прилетали на место. Видеть страдания людей и разрушения — это невероятная боль и шрам на сердце на всю жизнь.

— Сумчане живут в постоянном страхе и стрессе. Что помогает вам держаться?

— Надежда на то, что все будет хорошо. Люди истощены морально и физически, однако они верят, что когда-то у нас все-таки наступит нормальная жизнь. Конечно, всем хочется мира и чтобы как можно скорее этот ужас закончился.

Сейчас часто слышу что-то типа «зачем нужен тот Донбасс, его нужно отдать ради мира». Но мы в 2014 году такое проходили — отдали Крым и часть Донбасса, потом все заморозили, но та пауза дала россиянам толчок для следующей агрессии, причем гораздо более мощной.

Фото сделано во время одной из поездок на Донбасс волонтеров из Сум (тогда Авдеевка еще не была оккупирована). Они привезли военным этот автомобиль

Я уверен, что на такие вопросы (отдавать территории, соглашаться на какие компромиссы и т. д. ) должны в первую очередь отвечать те, кто защищает нашу страну, потому что именно они отдают жизнь и здоровье на фронте. Только у тех, кто защищает Родину, есть право голоса. А мирные жители должны помогать армии и ждать.

Я не верю в дипломатию. Договориться с русней невозможно. Потому вся надежда только на Вооруженные Силы Украины.

Просто посмотрите на оккупированный Донецк, принимавший в 2012 году чемпионат Европы по футболу. А теперь там воду подают на несколько часов раз в три дня. Там, куда заходит россия, заканчивается жизнь. Поэтому, как говорится, надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.

