Меньше — лучше: неожиданный совет по уходу за томатами

Опытные огородники, ранее рассказавшие, как защитить томаты от болезней, поведали также, чего избегать при культивации помидоров, пишет Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

Прежде всего, следует помнить, что помидоры не переносят слишком жирную почву, насыщенную органикой. Добавлять свежий навоз или птичий помет непосредственно в лунки при высадке рассады — это большая ошибка. Поэтому растения начинают чрезмерно наращивать зеленую массу, а не плоды, и становятся более склонными к заболеваниям, в частности к фитофторозу.

Также не стоит слишком часто подкармливать томаты коровьем — достаточно 2−3 раза в сезон. Избыток любых удобрений всегда вредит растениям, поэтому лучше недоподкормить, чем переподкормить. Этот же совет касается и других органических удобрений.

Следует также осторожно использовать мочевину. Мочевина — это концентрированное удобрение, которое также требует умеренного использования. Ее не следует добавлять в посадочные лунки или слишком часто поливать ею растения.

Если вы все же хотите подкормить томаты мочевиной, лучше сделать это внекорневым методом, то есть опрыскать листья. Для этого растворите 1 столовую ложку мочевины в 10 литрах воды. Проводить такую подкормку можно только в начале вегетации, но не позже начала июня.

Ранее «ФАКТЫ» писали о методе «чудо-ямы» для полива томатов и огурцов.

