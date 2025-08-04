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Защищаем томаты от болезней: что важно знать и сделать огороднику
В Украине появилась южноамериканская томатная моль, которая очень опасна для томатов на всех стадиях роста.
На канале «Моя дача. Сад и огород» уверяют, что защитить урожай может не только «химия», но и правильный уход за растениями.
Нужно каждый день проверять грядки, ведь любое заболевание развивается очень быстро.
Для лучшей циркуляции воздуха нужно удалять нижние листья.
Поливать растения рекомендуется строго под корень, не смачивая листву. Лучшая пора для полива — утро, чтобы за день растения успели просохнуть. Чтобы не было застоя воды, необходимо обеспечить хороший дренаж.
Если уже на растениях появились признаки заболевания, нужно применять «химию».
При появлении бурых пятен на листьях нужно обработать кусты бордоской смесью или медным купоросом.
Опрыскивание повторить через 7−10 дней.
Помогут и народные рецепты: в литре воды растворить 1 ст. л. соды и немного мыла. Опрыскивать томаты раз в 5 дней.
Кроме того, настой чеснока (200 г на 10 л воды) поможет отпугнуть грибок и укрепить растения.
Раньше мы рассказывали, какие растения нужно сажать близко к помидорам, чтобы отпугивать вредителей и стимулировать обильное плодоношение.120
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