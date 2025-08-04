41.37 / 41.93 47.88 / 48.64
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Защищаем томаты от болезней: что важно знать и сделать огороднику

18:16 4 августа 2025
Томати, фото из открытых источников

В Украине появилась южноамериканская томатная моль, которая очень опасна для томатов на всех стадиях роста.

На канале «Моя дача. Сад и огород» уверяют, что защитить урожай может не только «химия», но и правильный уход за растениями.

Нужно каждый день проверять грядки, ведь любое заболевание развивается очень быстро.

Для лучшей циркуляции воздуха нужно удалять нижние листья.

РЕКЛАМА

Поливать растения рекомендуется строго под корень, не смачивая листву. Лучшая пора для полива — утро, чтобы за день растения успели просохнуть. Чтобы не было застоя воды, необходимо обеспечить хороший дренаж.

Если уже на растениях появились признаки заболевания, нужно применять «химию».

При появлении бурых пятен на листьях нужно обработать кусты бордоской смесью или медным купоросом.
Опрыскивание повторить через 7−10 дней.

РЕКЛАМА

Помогут и народные рецепты: в литре воды растворить 1 ст. л. соды и немного мыла. Опрыскивать томаты раз в 5 дней.

Кроме того, настой чеснока (200 г на 10 л воды) поможет отпугнуть грибок и укрепить растения.

Раньше мы рассказывали, какие растения нужно сажать близко к помидорам, чтобы отпугивать вредителей и стимулировать обильное плодоношение.

РЕКЛАМА

120

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как прочистить слив в раковине на кухне. Фото - скриншот

Секрет, о котором молчат сантехники: как легко прочистить трубы на кухне

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году. Фото - Pixabay

В Украине изменят требования для выхода на пенсию: какое условие будет должен выполнить каждый

Латгальский салат из огурцов

Латгальский салат из огурцов: такой вкуснятины вы еще не готовили

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа

Близнецы могут получить выгодное предложение, а Девам нужно проявить инициативу: финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа

Следующий материал
Новости партнеров