Метод «чудо-ямы» для полива томатов и огурцов: просто и очень удобно

Август — время, когда на грядках наливаются помидоры. Чтобы получить хороший урожай, овощи необходимо удобрять (рекомендуют раз в две недели с использованием сброженного коровяка или травяного настоя) и правильно поливать.

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Томаты нуждаются в поливе под каждый куст, после чего следует разрыхлить землю, чтобы почва не бралась коркой. Все это требует времени и усилий. Впрочем, существуют методы, позволяющие существенно облегчать процесс полива. Правда, об этом нужно подумать заранее — еще в начале сезона. О том, что такое ямочный полив, рассказывает ресурс noviydoctor.com.

Так, на грядке выкапывается ямка, на дно которой кладут золу, заливают водой и добавляют скошенную траву, солому или опилки. В «чудо-яме» начинается процесс брожения.

Кусты помидоров или огурцов, высаженные возле такой ямы, будут постепенно тянуться корнями к влаге. В эту же яму постепенно можно добавлять не только воду, но и удобрения, которыми будут подпитываться растения.

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Между ямами, которые выкапывают для помидоров и огурцов, имеется разница. Для огурцов «чудо-яма» может быть неглубокая, потому что у растения не очень развита корневая система. А вот помидорам понадобится более глубокая.

Огородники, использующие этот способ, советуют первое время после высадки растений в почву поливать их под корень. А уже после адоптации кустики приспособятся к потреблению влаги и питательных веществ из «чудо-ямы».

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Материал «Пожинаем плоды труда и закладываем новый урожай: лунный календарь огородника на август-2025» читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

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