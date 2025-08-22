- 22.08 22:01 Очень вкусный квашеный салат: готовится так просто, что вы удивитесь
Домой вернулись 65 украинцев, которых россияне бросили без документов и еды на границе с Грузией
Украина вернула 65 своих граждан из пункта пропуска «Дариали» на российско-грузинской границе.
Этих людей россия принудительно вывезла к границе с Грузией. Их оставили без документов, питания и медпомощи, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Людей возвращали через территорию Молдовы.
По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, украинцев, часть из которых отбывала сроки наказания, часть считали пропавшими без вести, россияне доставили в буферную зону на пограничном пункте с Грузией без документов, средств для существования, достаточного питания и медицинской помощи.
«Фактически их бросили на произвол судьбы» , — отметил министр.
По словам главы МИД, гуманитарный кризис на российско-грузинской границе возник во второй половине июня, когда россия целенаправленно начала стремительно увеличивать количество граждан Украины, которых она депортировала в этот пункт пропуска.
«Украинская сторона уже обращалась публично с призывом к рф отправлять их на границу Украины, а не Грузии. Это предложение остается в силе. Если россия продолжит его игнорировать, единственным выводом будет то, что резкое увеличение количества депортированных является спланированной российской операцией против Украины», — заявил глава МИД.
Россия направляет к российско-грузинской границе украинцев, которые первоначально были осуждены и заключены на территории временно оккупированной россией Украины. Сначала украинцев переводят в российские колонии, а после отбытия ими срока депортируют из россии.
Руководство Грузии по ситуации, которая сложилась на российско-грузинской границе, заявило, что не может впустить в страну украинцев с транзитного пункта из «интересов безопасности», а также недействительных документов.
Украине предложили два варианта механизма возвращения людей — по морю или воздушной транспортировкой.
По словам Андрея Сибиги, в предыдущие месяцы МИД уже организовал возвращение 44 граждан Украины. Общее количество украинцев, которых удалось вернуть из пункта пропуска «Дариали» за предыдущие месяцы, — 109 человек.
Напомним, на днях в Украину вернули из россии тела погибших защитников.162
