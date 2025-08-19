41.07 / 41.60 48.00 / 48.61
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Возвращение с войны: в Украину доставили тела погибших защитников

15:01 19 августа 2025
В Украину вернули тела 1000 погибших защитников

По результатам репатриационных мер в Украину вернули тела 1000 погибших защитников. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

По информации штаба, репатриационные мероприятия прошли в рамках предварительных договоренностей.

Из числа возвращенных «на щите» защитники Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

Также сообщается, что среди репатриированных есть 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену. Они были в списках тяжелораненых и тяжелобольных пленных на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

РЕКЛАМА

«Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на неотложном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан», — подчеркнули в Координационном штабе и добавили, что в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

В Координационном штабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста, а также личному составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД ВСУ, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов и судмедэкспертам.

Напомним, 14 августа Украина вернула из российского плена еще 84 пленника.

РЕКЛАМА

41

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на 19 августа для каждого знака зодиака

Овнам полезен активный отдых, а инициатива Тельцов может оказаться наказуемой: гороскоп на конфликтный день 19 августа

семена базилика

Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню

Экодом переселенцев из Харькова Ланы Тесленко и ее мужа Александра

«Это не о бедности, а о возможностях»: дом в форме яйца построили из шин, соломы и глины переселенцы из Харькова в Хмельницкой области

платежки за коммуналку

Тарифы на коммунальные услуги с 1 сентября: сколько придется заплатить за газ и электроэнергию

Следующий материал
Новости партнеров