- 15:35 Невероятные маринады для овощей-гриль: вкусная альтернатива шашлыку
- 15:30 «Бавовна» в тылу врага: СБУ уничтожила склады боеприпасов в Луганской области
- 15:21 «Мои ожидания не только сбылись, но и были превзойдены»: Мерц о переговорах с Трампом
- 15:09 Одесский порт может перейти под контроль людей, связанных с рф: эксперт о ситуации вокруг терминала «Олимпекс»
- 15:01 Возвращение с войны: в Украину доставили тела погибших защитников
- 15:00 Как и когда обрезать кусты малины, чтобы в следующем году получить обильный урожай ягод
- 14:39 Как выглядит младшая дочь Могилевской: звездная мама поделилась редким видео
- 14:22 Впервые с начала войны есть прогресс: в Госдепе прокомментировали результаты переговоров в Вашингтоне
- 13:51 Входим в долгий этап переговоров без какого-либо перемирия: аналитик о последствиях встречи Зеленского, Трампа и европейских лидеров в Вашингтоне
- 13:35 Невероятно сочная скумбрия на гриле: как замариновать, чтобы все просили добавки
- 13:21 Рассчитывать пенсию хотят по-новому: украинским пенсионерам готовят более сбалансированную формулу расчета пенсии
- 13:02 Андрей Данилко раскрыл шокирующую тайну своей одинокой жизни
Возвращение с войны: в Украину доставили тела погибших защитников
По результатам репатриационных мер в Украину вернули тела 1000 погибших защитников. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
По информации штаба, репатриационные мероприятия прошли в рамках предварительных договоренностей.
Из числа возвращенных «на щите» защитники Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.
Также сообщается, что среди репатриированных есть 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену. Они были в списках тяжелораненых и тяжелобольных пленных на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.
«Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на неотложном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан», — подчеркнули в Координационном штабе и добавили, что в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
В Координационном штабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста, а также личному составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД ВСУ, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов и судмедэкспертам.
Напомним, 14 августа Украина вернула из российского плена еще 84 пленника.41
Читайте нас в Facebook
Овнам полезен активный отдых, а инициатива Тельцов может оказаться наказуемой: гороскоп на конфликтный день 19 августа
«Это не о бедности, а о возможностях»: дом в форме яйца построили из шин, соломы и глины переселенцы из Харькова в Хмельницкой области