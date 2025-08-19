Возвращение с войны: в Украину доставили тела погибших защитников

По результатам репатриационных мер в Украину вернули тела 1000 погибших защитников. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

По информации штаба, репатриационные мероприятия прошли в рамках предварительных договоренностей.

Из числа возвращенных «на щите» защитники Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

Также сообщается, что среди репатриированных есть 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену. Они были в списках тяжелораненых и тяжелобольных пленных на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

«Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на неотложном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан», — подчеркнули в Координационном штабе и добавили, что в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

В Координационном штабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста, а также личному составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД ВСУ, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов и судмедэкспертам.

Напомним, 14 августа Украина вернула из российского плена еще 84 пленника.

