Больше десяти лет в неволе: Україна вернула еще 84 пленников (фото, видео)

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, где ранее рассказывали, что в рамках стамбульских договоренностей в Украину вернулось уже более 1000 защитников, сообщили, что домой удалось вернуть еще 84 украинцев.

Нынешний, 67-й обмен, в штабе называют особым — домой возвращаются украинцы, некоторые из которых находились в плену с 2014 года. Из российской неволи освобождены 33 военных и 51 гражданский украинец.

«Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно осуждены на длительные сроки заключения — от 10 до 18 лет. Один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней — он был захвачен в Донецкой области еще в 2014 году», — отметили в Координационном штабе и добавили, что также домой возвращаются украинцы, схваченные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 годы.

Среди освобжденных — три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них — учительница начальной школы — была лишена свободы еще в 2019 году.

А с 2016 года в российском неволе находился гражданский украинец. Сейчас ему 27 лет, а когда его захватили, он был 18-летним юношей.

Домой возвращаются защитники из гарнизона Мариуполя, воины Военно-Морских сил и Государственной пограничной службы. Из неволи удалось вызволить 10 офицеров. Среди освобжденных — две пары родных братьев, которые содержались в неволе с марта и апреля 2022 года.

У бБольшинства освобожденных — проблемы со здоровьем и инвалидности. Возраст самого молодого освобожденного — 26 лет, самому старшему исполнилось — 74 года, из которых 7 последних лет (с 2018 года) он находился в российской тюрьме.

Напомним, что о поэтапном обмене пленными с россиянами договоренность была достигнута в начале лета. В июне и июле в Украину возвращали пленников, не называя общего количества освобожденных — такими были договоренности, достигнутые в Стамбуле. Также прошло несколько этапов репатриации тел погибших героев.

