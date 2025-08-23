Как быстро удалить застаревший жир из духовки — простые и безопасные методы

Убирать на кухне после приготовления пищи не такое уж приятное дело. Особенно это касается плиты и духовки.

Но сама чистота этой важной техники — залог не только приятного вида кухни, но и безопасной, вкусной пищи. Кроме того, жир становится питательной средой для бактерий и неприятных запахов.

ВІДЕО ДНЯ

Регулярное очищение духовки поможет не только сохранить здоровье семьи, но и продлит срок службы прибора, пишет newsyou.info.

Устаревший жир можно быстро убрать профессиональными средствами. Но большинство хозяек все чаще используют простые домашние средства, такие как сода, уксус и пар.

РЕКЛАМА

Один из самых эффективных и безопасных методов — это сода и уксус. Для приготовления очистительной пасты смешать пищевую соду с небольшим количеством воды до консистенции густой сметаны. Нанести пасту на жирные участки и оставить минимум на 2−3 часа, а лучше на ночь. После этого обработать уксусом — начнется реакция с пеной, что поможет растворить жир. Остатки легко можно убрать влажной губкой или мягкой щеткой. Этот способ не только действенный, но и экономный и экологичный.

Еще один простой и одновременно мощный метод — использование пара. В духовку поставить жаропрочную посуду с водой и включить ее на максимальную температуру на 20−30 минут. Горячий пар размягчит жир и нагар, что значительно облегчит их удаление. После процедуры протереть внутренние поверхности мягкой губкой или салфеткой.

Из профессиональных средств лучше выбирать очистители со значком «для духовок», желательно без агрессивных химикатов. После использования средства хорошо промойте поверхность, чтобы избежать контакта химии с пищей.

РЕКЛАМА

Эксперты по уборке советуют чистить духовку минимум раз в месяц, не дожидаясь, пока жир затвердеет.

Раньше мы рассказывали, почему не стоит лить кипяток в сорную раковину.

122

Читайте нас в Facebook