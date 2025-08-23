- 23.08 22:02 Как есть чебурек по этикету: в некоторых ресторанах вам выдадут специальный аксессуар
- 23.08 21:33 «Язык — это щит идентичности народа»: певица SOWA о том, как украинцы сохраняют независимость
- 23.08 21:02 Вы платите больше за электроэнергию из-за электрочайника: есть варианты сэкономить
- 23.08 20:44 «Туристы-репиторы имеют в отелях немало привилегий», — эксперт по туризму Марина Билоножко
- 23.08 20:34 За короткое время потерял родителей и сестру: на Донетчине погиб защитник из Черкасской области
- 23.08 20:17 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 23.08 20:07 Творожные галушки: прекрасный вариант ужина для всей семьи
- 23.08 19:45 «Люблю улучшать обычное»: Меган Маркл взялась за домашние картофельные чипсы
- 23.08 19:32 Сможет ли Зеленский удержать президентство? Рейтинги разделили страну
- 23.08 19:21 На США больше нельзя полагаться: немецкий политик поднял вопрос ракет «Таурус»
- 23.08 18:58 «Идеальное время»: как Дженнифер Лопес провела годовщину разрыва с Беном Аффлеком
- 23.08 18:54 Расплата за Бучу: ГУР ликвидировало окупантов, причастных к массовым зверствам
Как быстро удалить застаревший жир из духовки — простые и безопасные методы
Убирать на кухне после приготовления пищи не такое уж приятное дело. Особенно это касается плиты и духовки.
Но сама чистота этой важной техники — залог не только приятного вида кухни, но и безопасной, вкусной пищи. Кроме того, жир становится питательной средой для бактерий и неприятных запахов.
Регулярное очищение духовки поможет не только сохранить здоровье семьи, но и продлит срок службы прибора, пишет newsyou.info.
Устаревший жир можно быстро убрать профессиональными средствами. Но большинство хозяек все чаще используют простые домашние средства, такие как сода, уксус и пар.
Один из самых эффективных и безопасных методов — это сода и уксус. Для приготовления очистительной пасты смешать пищевую соду с небольшим количеством воды до консистенции густой сметаны. Нанести пасту на жирные участки и оставить минимум на 2−3 часа, а лучше на ночь. После этого обработать уксусом — начнется реакция с пеной, что поможет растворить жир. Остатки легко можно убрать влажной губкой или мягкой щеткой. Этот способ не только действенный, но и экономный и экологичный.
Еще один простой и одновременно мощный метод — использование пара. В духовку поставить жаропрочную посуду с водой и включить ее на максимальную температуру на 20−30 минут. Горячий пар размягчит жир и нагар, что значительно облегчит их удаление. После процедуры протереть внутренние поверхности мягкой губкой или салфеткой.
Из профессиональных средств лучше выбирать очистители со значком «для духовок», желательно без агрессивных химикатов. После использования средства хорошо промойте поверхность, чтобы избежать контакта химии с пищей.
Эксперты по уборке советуют чистить духовку минимум раз в месяц, не дожидаясь, пока жир затвердеет.
Раньше мы рассказывали, почему не стоит лить кипяток в сорную раковину.122
Читайте нас в Facebook
Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем