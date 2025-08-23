41.03 / 41.53 47.77 / 48.48
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Как быстро удалить застаревший жир из духовки — простые и безопасные методы

10:40 23 августа 2025
Регулярное очищение духовки продлит срок ее службы, фото из открытых источников

Убирать на кухне после приготовления пищи не такое уж приятное дело. Особенно это касается плиты и духовки.

Но сама чистота этой важной техники — залог не только приятного вида кухни, но и безопасной, вкусной пищи. Кроме того, жир становится питательной средой для бактерий и неприятных запахов.

Регулярное очищение духовки поможет не только сохранить здоровье семьи, но и продлит срок службы прибора, пишет newsyou.info.

Устаревший жир можно быстро убрать профессиональными средствами. Но большинство хозяек все чаще используют простые домашние средства, такие как сода, уксус и пар.

РЕКЛАМА

Один из самых эффективных и безопасных методов — это сода и уксус. Для приготовления очистительной пасты смешать пищевую соду с небольшим количеством воды до консистенции густой сметаны. Нанести пасту на жирные участки и оставить минимум на 2−3 часа, а лучше на ночь. После этого обработать уксусом — начнется реакция с пеной, что поможет растворить жир. Остатки легко можно убрать влажной губкой или мягкой щеткой. Этот способ не только действенный, но и экономный и экологичный.

Еще один простой и одновременно мощный метод — использование пара. В духовку поставить жаропрочную посуду с водой и включить ее на максимальную температуру на 20−30 минут. Горячий пар размягчит жир и нагар, что значительно облегчит их удаление. После процедуры протереть внутренние поверхности мягкой губкой или салфеткой.

Из профессиональных средств лучше выбирать очистители со значком «для духовок», желательно без агрессивных химикатов. После использования средства хорошо промойте поверхность, чтобы избежать контакта химии с пищей.

РЕКЛАМА

Эксперты по уборке советуют чистить духовку минимум раз в месяц, не дожидаясь, пока жир затвердеет.

Раньше мы рассказывали, почему не стоит лить кипяток в сорную раковину.

122

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Черная туча над Кременчугом

Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем

Укрнафта

«Укрнафте» грозит банкротство из-за действий менеджмента Корецкого, — Михаил Шнайдер

Зодиак, фото интернет

Время исполнения желаний: гороскоп для всех знаков зодиака на 23 августа

По одной ракете "Фламинго" в день сейчас производит Украина на секретном заводе компании Fire Point

«Мы продолжаем делать подарки врагу»: Максим Жорин о шумихе вокруг ракеты «Фламинго»

Следующий материал
Новости партнеров