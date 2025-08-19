41.12 / 41.58 47.95 / 48.55
Почему не стоит лить кипяток в засоренную раковину: объясняет сантехник

11:11 19 августа 2025
Почему не стоит лить кипяток в раковину - Советы сантехников

Сантехники не советуют выливать кипяток в слив, чтобы прочистить его. По словам одного сантехника, никогда не следует этого делать, поскольку вы можете повредить свою сантехническую систему, даже не осознавая этого, пишет Mirror.

По традиции, выливать кипяток в раковину можно, если ваши трубы чисты и вода может вытекать, но если у вас засорение, стоящая на месте горячая вода может расплавить или деформировать ваши пластиковые трубы.

«НЕ ВЛИВАЙТЕ КИПЯТОК В СЛИВ, пытаясь прочистить его. Это нормально, если труба чистая, но если кипяток не сможет устранить засор (что вероятно), он может расплавить ПВХ-пластик», — рассказал сантехник.

Эксперты WP Plumbing придерживаются аналогичного мнения.

«Залив очень горячей воды в кухонную раковину — не самый лучший способ устранения засоров. Это имеет долгосрочные последствия, и для этого вам понадобятся галлоны кипятка. Таким образом, вы повредите трубопровод, прежде чем разрыхлите засор», — считают они.

Эксперты Balkan Plumbing также призвали людей отказаться от использования кипятка, но отмечая, что опасность существует только в том случае, если у вас есть сливные трубы из ПВХ. Они объяснили: «В современных домах некоторые сливные трубы изготовлены из ПВХ-пластика, и обычно кипяток просто протекает через них, не причиняя никакого вреда. Но если он протекает через трубу медленно, ПВХ может деформироваться. Однако если у вас нет сливных труб из ПВХ, вы можете залить кипяток прямо в этот слив, и это никоим образом не повредит сантехнике».

Раньше «ФАКТЫ» писали, как избавиться от мошек на кухне без всякой капли «химии».

