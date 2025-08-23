- 13:00 Удар по железной дороге в россии: дроны остановили движение 38 поездов
Кто привлечет деньги, любовь и вдохновение, а кому придется сделать непростой выбор: гороскоп на неделю с 25 по 31 августа
После новолуния 23 августа то, что казалось стабильным, может измениться, а то, что было скрыто, может всплыть и кардинально поменять планы.
Чего ожидать от предстоящей недели всем знакам зодиака, рассказывает гороскоп сайта slovofraza.
Овен
Овнов ждут новые идеи и предложения, которые будут казаться заманчивыми. Но не стоит спешить соглашаться сразу, нужно все тщательно обдумать. В работе вы сможете проявить инициативу и получить признание от коллег или руководства. Конец августа подарит вам уверенность в том, что вы движетесь в правильном направлении, и желание строить долгосрочные планы.
Телец
У Тельцов накопилось масса практических и материальных вопросов. Неделя подходит для завершения старых дел и анализа текущих проектов. В финансах ожидается положительная динамика, но важно не тратить слишком импульсивно. Конец августа принесёт ощущение устойчивости, уверенности и внутреннего спокойствия.
Близнецы
Близнецов будут окружать люди, готовые делиться мыслями и поддержкой, а это даст толчок для вашего развития. Однако важно не тратить силы впустую — выбирайте то, что действительно имеет значение. В работе возможны встречи и переговоры, которые могут открыть двери к новым возможностям. Финансовая ситуация будет благоприятной.
Рак
У Раков наступает неделя спокойствия и внутреннего баланса. На работе возможны небольшие задержки или недопонимания, но они не принесут серьёзных проблем. В финансовой сфере сохраняется стабильность. В отношениях наступает период взаимопонимания и душевного тепла.
Лев
Для Львов эта неделя будет яркой и насыщенной. Она подарит вам чувство радости и уверенности, а конец августа станет символом вашего внутреннего триумфа. В работе появятся новые проекты, которые позволят вам показать себя с лучшей стороны. Финансовая сфера обещает быть благоприятной. В личной жизни также ожидаются приятные события.
Дева
Девы могут составить планы на будущее. В работе вы сможете добиться конкретных результатов. Финансовая сфера также будет под контролем. В отношениях важно проявить терпение и внимание к деталям. Одиноким Девам стоит больше доверять интуиции при выборе новых знакомств.
Весы
Весам неделя принесёт баланс между работой и личной жизнью. Финансовая ситуация будет благоприятной. Одинокие Весы могут встретить человека, с которым установится лёгкая и доверительная связь. Наступает время, когда вы будете чувствовать себя уверенно.
Скорпион
Скорпионы на пороге перемен. В работе возможны неожиданные предложения или новые задачи. Стоит избегать излишних рисков в финансах. Одинокие Скорпионы могут встретить человека, который вызовет сильные чувства.
Стрелец
Стрельцы будут в поиске новых горизонтов. В работе появятся шансы показать свои знания и умения. Финансовая сфера обещает быть стабильной. Одинокие Стрельцы могут встретить человека, разделяющего их взгляды. Конец августа подарит вам вдохновение и желание двигаться к новым целям.
Козерог
Козероги будут заняты над долгосрочными проектами и укреплением своих позиций. В финансовой сфере важно проявлять практичность и осторожность. В личной жизни возможны приятные перемены. Одиноким Козерогам стоит обратить внимание на людей из круга знакомых.
Водолей
Водолеи будут ощущать потребность в переменах. В работе возможны неожиданные предложения, которые возведут вас на высший уровень. Стоит проявить креативность и нестандартный подход. Одинокие Водолеи могут встретить человека, который принесёт в их жизнь свежий взгляд и радость.
Рыбы
Рыбы смогут завершить старые дела, а также найти вдохновение для новых начинаний. В работе возможны новые идеи, которые помогут вам проявить свой талант. Одинокие Рыбы могут встретить человека близкого по духу. Конец августа станет временем внутреннего равновесия — вы почувствуете, что готовы к новому этапу своей жизни.
Ранее мы рассказывали, кто из знаков зодиака может рассчитывать на подарки судьбы в выходные дни 23 и 24 августа.
