- 23.08 22:02 Как есть чебурек по этикету: в некоторых ресторанах вам выдадут специальный аксессуар
- 23.08 21:33 «Язык — это щит идентичности народа»: певица SOWA о том, как украинцы сохраняют независимость
- 23.08 21:02 Вы платите больше за электроэнергию из-за электрочайника: есть варианты сэкономить
- 23.08 20:44 «Туристы-репиторы имеют в отелях немало привилегий», — эксперт по туризму Марина Билоножко
- 23.08 20:34 За короткое время потерял родителей и сестру: на Донетчине погиб защитник из Черкасской области
- 23.08 20:17 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 23.08 20:07 Творожные галушки: прекрасный вариант ужина для всей семьи
- 23.08 19:45 «Люблю улучшать обычное»: Меган Маркл взялась за домашние картофельные чипсы
- 23.08 19:32 Сможет ли Зеленский удержать президентство? Рейтинги разделили страну
- 23.08 19:21 На США больше нельзя полагаться: немецкий политик поднял вопрос ракет «Таурус»
- 23.08 18:58 «Идеальное время»: как Дженнифер Лопес провела годовщину разрыва с Беном Аффлеком
- 23.08 18:54 Расплата за Бучу: ГУР ликвидировало окупантов, причастных к массовым зверствам
Время исполнения желаний: гороскоп для всех знаков зодиака на 23 августа
В августе 2025 года фазы Луны, как обычно, будут оказывать значительное влияние на наше настроения, самочувствие и эффективность в повседневных делах.
23 августа ожидается удивительное новолуние по оси созидания, в аспекте в соединении с одной из самых значимых звезд на небе — Регул, сердцем созвездия Льва, королевской звездой, известной как Страж Севера.
Новолуние в Деве придает новому лунному месяцу особую окраску, считает астролог Марина Скади.
Энергия новолуния 23 августа особенно подходит для тех, кто работает в сферах предоставления услуг, психологии, медицины, а также для всех, кто стремится внести порядок в своей жизни и жизни других.
Однако стоит помнить, что новолуние происходит при напряженном аспекте к Урану — планете неожиданностей и прорывов. Это может проявиться как внезапное озарение, смена курса, освобождение от старых структур. То, что казалось стабильным, может измениться, а то, что было скрыто, может всплыть и кардинально поменять планы, считает Марина Скади.
В день новолуния особенно важно создать пространство тишины и порядка. Можно провести ритуал очищения — телесного, эмоционального, ментального.
Овен
Овны могут иметь день без каких-либо потерь и эксцессов. Главное — позитивное мышление: о чем будете думать, то к себе и притянете — так пусть это будет только хорошее и приятное, а не плохое.
Телец
Тельцам нельзя оставлять без внимания близких людей. Найдите для них время, помогите, вместе погуляйте или решите какие-либо проблемы.
Близнецы
Близнецам нужно спешить медленно, не хватаясь за несколько дел сразу. Вы, скорее всего, не успеете сделать все сразу, поэтому нужно выбрать одно и работать над ним, не торопясь.
Рак
Ракам стоит заняться работой. Это лучшее лекарство от плохого настроения. Работа, желательно монотонная и не требующая серьезных усилий и повышенного внимания, поможет вернуться в реальность и посмотреть на проблему со стороны.
Лев
Львам лучше провести время со старыми друзьями — общие воспоминания не только поднимут настроение, но и надолго настроят на позитивный лад.
Дева
Девам стоит немного расслабиться. Суббота — не лучший день для «разбора полетов» — не стоит себя критиковать за былые ошибки — главное, не повторять их в будущем.
Весы
Весам, составляя планы на ближайшее будущее, стоит правильно рассчитать свои силы. Ставьте перед собой реальные цели, чтоб на половине пути неожиданно для себя не сойти с дистанции.
Скорпион
Скорпионам день нужен для восстановления сил. Его лучше провести на природе: походить босиком по траве, погулять по лесу, посидеть на берегу реки. Так удастся обрести внутреннюю гармонию.
Стрелец
Стрельцам стоит идти только к тем целям, которые действительно имеют для вас значение, все остальное будет только пустой тратой времени и сил, от которой необходимо отказаться.
Козерог
Козерогам важно быть максимально осторожными с мыслями и мечтами. Мечты могут сбыться практически мгновенно, поэтому нужно определить приоритеты, чтоб не оказалась, что вам нужно было совсем другое.
Водолей
Водолеям стоит повременить с принятием серьезных решений. Под влиянием эмоций вы можете неверно оценить исходные данные и, в результате, сделать неверный вывод.
Рыбы
Рыбам нужно не упустить по-настоящему перспективную идею, которая придет в голову. Необходимо записать все, а потом выбрать из них ту, которая поможет решить важный вопрос. Двигайтесь только вперед, к новому — и у вас все получится.
Восточный гороскоп на текущую неделю для всех знаков зодиака читайте на сайте «ФАКТОВ».1489
Читайте нас в Facebook
Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем