Время исполнения желаний: гороскоп для всех знаков зодиака на 23 августа

В августе 2025 года фазы Луны, как обычно, будут оказывать значительное влияние на наше настроения, самочувствие и эффективность в повседневных делах.

23 августа ожидается удивительное новолуние по оси созидания, в аспекте в соединении с одной из самых значимых звезд на небе — Регул, сердцем созвездия Льва, королевской звездой, известной как Страж Севера.

Новолуние в Деве придает новому лунному месяцу особую окраску, считает астролог Марина Скади.

Энергия новолуния 23 августа особенно подходит для тех, кто работает в сферах предоставления услуг, психологии, медицины, а также для всех, кто стремится внести порядок в своей жизни и жизни других.

Однако стоит помнить, что новолуние происходит при напряженном аспекте к Урану — планете неожиданностей и прорывов. Это может проявиться как внезапное озарение, смена курса, освобождение от старых структур. То, что казалось стабильным, может измениться, а то, что было скрыто, может всплыть и кардинально поменять планы, считает Марина Скади.

В день новолуния особенно важно создать пространство тишины и порядка. Можно провести ритуал очищения — телесного, эмоционального, ментального.

Овен

Овны могут иметь день без каких-либо потерь и эксцессов. Главное — позитивное мышление: о чем будете думать, то к себе и притянете — так пусть это будет только хорошее и приятное, а не плохое.

Телец

Тельцам нельзя оставлять без внимания близких людей. Найдите для них время, помогите, вместе погуляйте или решите какие-либо проблемы.

Близнецы

Близнецам нужно спешить медленно, не хватаясь за несколько дел сразу. Вы, скорее всего, не успеете сделать все сразу, поэтому нужно выбрать одно и работать над ним, не торопясь.

Рак

Ракам стоит заняться работой. Это лучшее лекарство от плохого настроения. Работа, желательно монотонная и не требующая серьезных усилий и повышенного внимания, поможет вернуться в реальность и посмотреть на проблему со стороны.

Лев

Львам лучше провести время со старыми друзьями — общие воспоминания не только поднимут настроение, но и надолго настроят на позитивный лад.

Дева

Девам стоит немного расслабиться. Суббота — не лучший день для «разбора полетов» — не стоит себя критиковать за былые ошибки — главное, не повторять их в будущем.

Весы

Весам, составляя планы на ближайшее будущее, стоит правильно рассчитать свои силы. Ставьте перед собой реальные цели, чтоб на половине пути неожиданно для себя не сойти с дистанции.

Скорпион

Скорпионам день нужен для восстановления сил. Его лучше провести на природе: походить босиком по траве, погулять по лесу, посидеть на берегу реки. Так удастся обрести внутреннюю гармонию.

Стрелец

Стрельцам стоит идти только к тем целям, которые действительно имеют для вас значение, все остальное будет только пустой тратой времени и сил, от которой необходимо отказаться.

Козерог

Козерогам важно быть максимально осторожными с мыслями и мечтами. Мечты могут сбыться практически мгновенно, поэтому нужно определить приоритеты, чтоб не оказалась, что вам нужно было совсем другое.

Водолей

Водолеям стоит повременить с принятием серьезных решений. Под влиянием эмоций вы можете неверно оценить исходные данные и, в результате, сделать неверный вывод.

Рыбы

Рыбам нужно не упустить по-настоящему перспективную идею, которая придет в голову. Необходимо записать все, а потом выбрать из них ту, которая поможет решить важный вопрос. Двигайтесь только вперед, к новому — и у вас все получится.

