Это простое средство продолжит цветение роз до осени — советы эксперта
Розу называют королевой сада. И она бывает очень капризной, если неправильно ухаживать за цветком. Роза любит солнечное, защищенное от ветра место с плодородной, рыхлой почвой. Тогда она радует своими прекрасными цветами очень долго.
По мнению эксперта по садоводству, обеспечить цветение роз все лето очень просто, пишет express.
Гарри Боделл, эксперт по садоводству, рассказал, чтобы обеспечить хороший старт розам, следует выбрать место на участке с хорошо дренированной почвой и обильным солнечным светом.
«Розы любят солнечный свет, поэтому их следует сажать на участке, который освещается не менее шести часов в день, более тенистые места могут сдерживать цветение», — уточнил садовод.
Кроме того, для хорошего роста розам необходимо много питательных веществ, поэтому важно также удобрять их. Качественное, сбалансированное удобрение с высоким содержанием фосфора обеспечит обильное цветение роз в течение всего лета.
Эксперт уточнил, что весна — идеальное время для удобрения роз, как раз когда они начинают выпускать новые листья к сезону.
После первого весеннего цветения можно внести ещё одну порцию удобрения в основание куста, чтобы подготовить его к следующему циклу.
Повторять подкормку кустов роз лучше после каждого обильного цветения, вплоть до осени, чтобы розы цвели все лето.
Банановая кожура — отличное удобрение, поскольку она богата калием. Она также богата другими витаминами, необходимыми розам для хорошего роста, включая кальций и железо, что делает ее отличным и недорогим способом подкормить цветы. Ее нужно измельчить и закопать вокруг основания кустов роз. Тогда растение отблагодарит крупными и яркими соцветиями.
Мы также рассказывали, какие ошибки делают начинающие цветоводы в технике обрезки роз.84
