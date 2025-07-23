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Дачнику на заметку: не вздумайте сажать розы вблизи этого дерева — они быстро зачахнут
Чтобы розы в саду цвели все лето, их нужно не только вовремя поливать и подкармливать. Опытные аграрии и дачники знают, что прежде всего важно выбрать нужный участок для королевы цветов.
Посадка роз на даче требует серьезной подготовки. При выборе места следует учитывать несколько главных правил.
Роза — солнцелюбивое растение. В тени она будет слабо цвести и болеть от нехватки света.
Также важно, чтобы в месте посадки роз преобладало солнце с востока, что сможет быстро высушить утреннюю росу и предохранить растение от грибковых заболеваний.
Известно, что роза не терпит влажную почву, но нуждается в обильном поливе в засушливое время года. Почва должна быть легкой с хорошим дренажом и иметь нейтральную или слабокислую реакцию.
Так что если клумбу с розами обустроить рядом с орехом, цветы будут чахнуть. Дерево будет отбирать у цветущих растений свет, воду и питательные вещества, пишет «Сенсация».
Корневая система ореха очень раскидистая, разрастается в диаметре на десятки метров.
Во время дождя из листьев ореха в почву смывается юглон. Это вещество в почве превращается в яд.
Юглон блокирует процесс дыхания розы, и цветок не может поглощать воду и минералы в достаточном количестве. Куст начинает желтеть и увядать, а рост растения останавливается полностью.
Именно поэтому под орехом не растут даже сорняки. В идеале роза должна расти от ореха в 15−25 м от ствола.
Наличие юглона в ореховых листьях также угнетает развитие яблонь, груш, пионов, азалий, рододендронов.
Раньше мы рассказывали, почему не цветут розы. А также как бороться с вредителями и заболеваниями, ослабляющими растения.171
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