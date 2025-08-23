41.03 / 41.53 47.76 / 48.47
Происшествия

Оккупанты атакуют мирных: дрон убил мужчину на Днепропетровщине и ранил ребенка на Херсонщине

15:14 23 августа 2025
Россияне атаковали дроном маршрутку на Днепропетровщине. Фото прокуратуры

Российские террористы, недавно атаковавшие дроном автобус с гражданскими пассажирами на Сумщине, убив троих людей, вновь нанесли удар по пассажирскому транспорту. На этот раз в Днепропетровской области.

Как сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак, враг попал дроном в микроавтобус, двигавшийся по трассе на Синельниковщине.

«Погиб 59-летний мужчина. Еще пять человек пострадали», — отметил он и уточнил информацию об утреннем ударе КАБами по Маломихайловской громаде. Во время атаки пострадали два человека, в том числе и 10-летний ребенок.

В областной прокуратуре уточнили, что при ударе управляемыми авиабомбами и дронами по Маломихайловской и Покровской общинах Синельниковского района в общей сложности ранения получили девять человек.

А на Херсонщине россияне атаковали с дрона ребенка в Новорайске. По данным, руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, в результате сброса взрывчатки с БпЛА 15-летний парень получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение бедра.

Сейчас он находится в больнице, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Ранее в Херсонской области под ударом дрона оказался маршрутный автобус. Тогда погибли два пассажира, по меньшей мере шесть человек были ранены. А при попытках извлечь из транспортного средства тела погибших враг нанес повторный удар по автобусу FPV-дроном — трое сотрудников полиции получили контузии.

Фото прокуратуры Днепропетровщины

28

