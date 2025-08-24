На воскресенье, 24 августа, советы всем знакам Зодиака подготовили как знатоки карт Таро, так и астрологи. Это воскресенье — второй лунный день, когда не стоит начинать новые проекты и осуществлять финансовые операции. А вот для путешествий, учебы и творчества этот день считается благоприятным.

Овен

Гороскоп на сегодняшний день для Овнов предупреждает знак, что он может серьезно поссориться. Более того, конфликт возникнет с человеком, от которого многое зависит в жизни Овна, пишет tsn.ua. А причиной может стать присущая знаку вспыльчивость.

Телец

Гороскоп на сегодняшний день для Тельцов рекомендует знаку в воскресенье отдать предпочтение умственному труду, оставив физическую активность на другое время. В этот день интеллектуальные способности знака будут на высоте.

Близнецы

Гороскоп на сегодняшний день для Близнецов не исключает, что настроение знака будет плохим. Звезды не рекомендуют Близнецам «спускать всех собак» на окружающих, если знаку не понравится их поведение. Ведь виноваты будут не они, а раздражительность знака.

Рак

Гороскоп на сегодняшний день для Раков советует знаку никоим образом не сомневаться в правильности своих действий. Неуверенным Ракам вряд ли удастся сделать все, запланированное на 24 августа.

Лев

Гороскоп на сегодня для Львов рекомендует знаку посвятить время ухода за собой. Это будет полезно и для самочувствия, и для создания презентабельного вида на работе, что тоже важно.

Дева

Гороскоп сегодня для Дев называет день 24 августа удачным для тех, кто задумался над тем, чтобы поменять работу. Сегодня следует рассмотреть вакансии на профильных сайтах или расспросить знакомых.

Весы

Гороскоп на сегодняшний день для Весов не советует знаку делиться своими планами с окружающими, даже если они — ваши близкие друзья или коллеги. Особенно, если Весам придется обращаться к ним за помощью. Ибо к зависти склонны не только недоброжелатели.

Скорпион

Гороскоп на сегодняшний день для Скорпионов предполагает, что знак будет переполнен энергией. Ее лучше направить на что-нибудь полезное, например, на создание уюта дома. Споры и ссоры — не лучший путь для ее применения.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов советует знаку посвятить больше времени личной сфере и любимому человеку. Вторая половинка знака обязательно оценит внимание Стрельца.

Козерог

Гороскоп на сегодняшний день для Козерогов не исключает, что в жизни знака появится человек из его прошлого. Более того, именно от него Козерог получит важную информацию, которая ему пригодится.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев рекомендует заняться делами, доставляющими знаку удовольствия, или хобби. Домашние дела лучше отложить на другое время — сегодня от знака пользы в этой области будет не много.

Рыбы

Гороскоп на сегодняшний день для Рыб советует в воскресенье придерживаться ранее составленного плана, чего бы это ни касалось. Ведь в противном случае знак не успеет сделать ничего из того, что собирался.

