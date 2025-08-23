Сможет ли Зеленский удержать президентство? Рейтинги разделили страну

Если бы не российское широкомасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, в стране давно должны были бы состояться президентские и парламентские выборы. Основной Закон запрещает проведение выборов во время войны, о чем неоднократно заявляли политики и высшее руководство Украины. Так, недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что обсуждение темы выборов сейчас ничего не дает нашей стране и что политических дискуссий во время боевых действий не должно быть.

Впрочем, политические предпочтения украинцев «прощупываются». Так, социологическая группа «Рейтинг» по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института с 22 по 27 июля провела опрос, задавая вопрос респондентам на этот счет. Выяснилось, что большинство готово снова отдать свои голоса действующему главе государства на президентских выборах, а на парламентских — гипотетической партии экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного, пишет «Украинская правда».

Так, отвечая на вопрос «Если президентские выборы состоятся в это воскресенье, за которого кандидата, если таковой есть, вы проголосуете?», 31% респондентов заявили, что поддержали бы Владимира Зеленского, 25% - Валерия Залужного, 6% - пятого президента Петра Порошенко, а 5% - глву ГУР МО Кирилла Буданова.

Фото "Рейтинг"

В то же время, отвечая на вопрос «Одобряете ли вы деятельность президента Владимира Зеленского?», 33% ответили, что очень одобряют, 32% - в определенной степени одобряют, по 16% - очень не одобряют или в некоторой степени не одобряют.

Что же касается парламентских выборов, то 22% выбрали бы «партию Залужного», 14% - «блок Зеленского», по 8% - партию «Азов» и «Европейскую солидарность». Большинство опрошенных — 74% - выразили желание видеть на выборах новые партии, а 17% были удовлетворены имеющимися политическими силами.

Опрос проводился на территориях, подконтрольных правительству Украины, методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI). В социсследовании приняли участие 2400 украинцев в возрасте 18 лет и старше. Погрешность за предположение о простом случайном отборе составляет 2,0 процентных пункта для полной выборки.

Напомним, что во время недавнего визита в США Владимир Зеленский, общаясь с журналистами перед переговорами с американским лидером Дональдом Трампом, заявлял, что в Украине «допускают проведение выборов, но их нельзя провести, пока идет война».

Фото Pixabay

