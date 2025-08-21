- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
- 21.08 23:15 «Шахтер» спасся от поражения в поединке с вице-чемпионом Швейцарии: видеообзор матча
- 21.08 22:57 Команда Ротаня в большинстве разгромлена «Фиорентиной»: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 21.08 22:00 Арбузный десерт с мороженым: такого вы точно еще не ели
- 21.08 21:33 Лишилась бизнеса в Херсоне из-за оккупантов: украинка будет бороться в США за корону на международном конкурсе красоты
- 21.08 21:04 Для них это опасно: кому нельзя есть арбузы
- 21.08 20:45 «Эти женские имена стали источником вдохновения для создания сервизов», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 21.08 20:35 Обожал своих внуков: боец из Никополя погиб в своем первом бою на Донетчине
- 21.08 20:06 Шампиньоны, запеченные с сыром: по этому рецепту получится так вкусно, что не оторваться
- 21.08 19:40 Оккупанты форсировали Северский Донец: возросла ли угроза Харькову и Славянску?
- 21.08 19:19 В правительстве сказали, сколько украинцев будут принудительно забирать в ряды ВСУ ежемесячно
- 21.08 18:59 «Я слишком большая звезда»: Кондратюк ошарашил признанием
Выборы во время войны: Зеленский дал неожиданный ответ
После начала широкомасштабного вторжения в Украину в кремле постоянно муссируют тему президентских выборов — мол, их нужно проводить перед подписанием мирного соглашения. Впрочем, проведение выборов во время боевых действий запрещено Основным законом Украины.
В ходе недавнего общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждение темы выборов сейчас ничего не дает нашей стране и что политических дискуссий во время боевых действий не должно быть, передает «РБК-Украина».
«Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме грызни и политических призывов, плакатов
Напомним, что комментируя ночной массированный удар россиян по Украине, Зеленский назвал его «одним из безумнейших антирекордов россии» и добавил, что пока что нет ни одного сигнала из москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну.
Фото со страницы Владимира Зеленского в соцсети315
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — судьбоносные встречи, Козерогам — финансовая стабильность, а Водолеям — перемены: гороскоп для всех знаков на конец недели