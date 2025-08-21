41.01 / 41.52 47.84 / 48.45
Украина

Выборы во время войны: Зеленский дал неожиданный ответ

12:44 21 августа 2025
Зеленский прокомментировал тему выборов в Украине. Фото со странички президента в соцсетях

После начала широкомасштабного вторжения в Украину в кремле постоянно муссируют тему президентских выборов — мол, их нужно проводить перед подписанием мирного соглашения. Впрочем, проведение выборов во время боевых действий запрещено Основным законом Украины.

В ходе недавнего общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждение темы выборов сейчас ничего не дает нашей стране и что политических дискуссий во время боевых действий не должно быть, передает «РБК-Украина».

«Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме грызни и политических призывов, плакатов и т. д.», — сказал он и добавил, что сейчас приоритетный вопрос — завершение войны, а не внутренние политические дискуссии: «Главное, чтобы они дали мне возможность закончить эту войну, а не раскололи страну до этого. Это единственная просьба ко всем желающим».

Напомним, что комментируя ночной массированный удар россиян по Украине, Зеленский назвал его «одним из безумнейших антирекордов россии» и добавил, что пока что нет ни одного сигнала из москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну.

Фото со страницы Владимира Зеленского в соцсети

315

