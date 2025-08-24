- 24.08 22:01 Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят
- 24.08 21:32 Не сломал свое эго: украинская певица шокировала новым провокационным треком
- 24.08 21:29 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 24.08 21:03 Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться
- 24.08 20:44 «Одевайтесь так, чтобы вам хотелось улыбаться себе в зеркало»: стилист Галина Денисюк о хейте и жизни без фильтров
- 24.08 20:34 Еще столько было суждено сделать: в Сумской области погиб 22-летний воин с Прикарпатья
- 24.08 20:05 Лето на тарелке: идеальный десерт — персиковый тарт с мороженым
- 24.08 20:04 Цибульской пришлось объясняться после скандальной фотосессии
- 24.08 19:38 Дроновая гонка: что говорят в США о новой тактике кремля против украинских городов
- 24.08 18:59 Овнам — «Колесница» и решительность, Ракам и Водолеям — «Башня» и неожиданность: Таро-прогноз на 25 августа
- 24.08 18:33 Никогда не прилагали больших усилий: канцлер Германии высказался о войне в Украине
- 24.08 18:14 «День Независимости — только повод проверить, где мы есть»: Валерий Пекар о выдавливании из себя «совка»
Беспилотники нанесли удары по НПЗ под Самарой и порту в Петербурге (фото, видео)
В ночь на 24 августа «добрые дроны» вновь долетели до одного из крупнейших российских портов в Лениградской области россии. Усть-Лужский порт — одна из основных точек экспорта российской нефти, газа, угля и других ресурсов в обоход западных санкций.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что «над портом уничтожено 10 БпЛА» и что «обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК».
Тем временем в сеть выкладывают видео, снятые на территории порта.
Высказывается предположение, что горит газовый терминал.
Тем временем российские паблики сообщают об атаке ударных БпЛА по ряду регионов.
В частности, SHOT пишет о массированной атаке по Самарской области — в городе Сызрань местные слышали несколько десятков взрывов. Возможно, целью для ударных БпЛА вновь стал местный нефтеперерабатывающий завод.
Что же касается других целей, то роспаблики пишут о взрывах в Старом Осколе Белгородской области, о якобы попытке атак Курской АЭС Курчатове, где «беспилотник, который сбила ПВО, сдетонировал, вследствие чего был повреждён трансформатор собственных нужд». Заявляется, что «в результате инцидента мощность третьего энергоблока была снижена на 50%».
Тем временем российское миноборны отчиталось о «перехвате и уничтожении 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, Крыма и Республики Татарстан».
Напомним, что на днях украинские дроны в очередной раз остановили работу нефтепровода «Дружба», нанеся удар по нефтеперекачивающей станции в городе Унеча Брянской области. Через этот трубопровод российская нефть идет, в том числе, и на экспорт.
Фото из открытых источников194
Читайте нас в Facebook
Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа