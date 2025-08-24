Беспилотники нанесли удары по НПЗ под Самарой и порту в Петербурге (фото, видео)

В ночь на 24 августа «добрые дроны» вновь долетели до одного из крупнейших российских портов в Лениградской области россии. Усть-Лужский порт — одна из основных точек экспорта российской нефти, газа, угля и других ресурсов в обоход западных санкций.

ВІДЕО ДНЯ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что «над портом уничтожено 10 БпЛА» и что «обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК».

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

РЕКЛАМА

Тем временем в сеть выкладывают видео, снятые на территории порта.

Высказывается предположение, что горит газовый терминал.

РЕКЛАМА

Тем временем российские паблики сообщают об атаке ударных БпЛА по ряду регионов.

В частности, SHOT пишет о массированной атаке по Самарской области — в городе Сызрань местные слышали несколько десятков взрывов. Возможно, целью для ударных БпЛА вновь стал местный нефтеперерабатывающий завод.

РЕКЛАМА

Что же касается других целей, то роспаблики пишут о взрывах в Старом Осколе Белгородской области, о якобы попытке атак Курской АЭС Курчатове, где «беспилотник, который сбила ПВО, сдетонировал, вследствие чего был повреждён трансформатор собственных нужд». Заявляется, что «в результате инцидента мощность третьего энергоблока была снижена на 50%».

Тем временем российское миноборны отчиталось о «перехвате и уничтожении 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, Крыма и Республики Татарстан».

Напомним, что на днях украинские дроны в очередной раз остановили работу нефтепровода «Дружба», нанеся удар по нефтеперекачивающей станции в городе Унеча Брянской области. Через этот трубопровод российская нефть идет, в том числе, и на экспорт.

Фото из открытых источников

194

Читайте нас в Facebook