41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Беспилотники нанесли удары по НПЗ под Самарой и порту в Петербурге (фото, видео)

8:41 24 августа 2025
В порту Усть-Луга горит газовый терминал. Фото из открытых источников

В ночь на 24 августа «добрые дроны» вновь долетели до одного из крупнейших российских портов в Лениградской области россии. Усть-Лужский порт — одна из основных точек экспорта российской нефти, газа, угля и других ресурсов в обоход западных санкций.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что «над портом уничтожено 10 БпЛА» и что «обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК».

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

РЕКЛАМА

Тем временем в сеть выкладывают видео, снятые на территории порта.

Высказывается предположение, что горит газовый терминал.

РЕКЛАМА

 

Тем временем российские паблики сообщают об атаке ударных БпЛА по ряду регионов.

В частности, SHOT пишет о массированной атаке по Самарской области — в городе Сызрань местные слышали несколько десятков взрывов. Возможно, целью для ударных БпЛА вновь стал местный нефтеперерабатывающий завод.

РЕКЛАМА

Что же касается других целей, то роспаблики пишут о взрывах в Старом Осколе Белгородской области, о якобы попытке атак Курской АЭС Курчатове, где «беспилотник, который сбила ПВО, сдетонировал, вследствие чего был повреждён трансформатор собственных нужд». Заявляется, что «в результате инцидента мощность третьего энергоблока была снижена на 50%».

Тем временем российское миноборны отчиталось о «перехвате и уничтожении 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, Крыма и Республики Татарстан».

Напомним, что на днях украинские дроны в очередной раз остановили работу нефтепровода «Дружба», нанеся удар по нефтеперекачивающей станции в городе Унеча Брянской области. Через этот трубопровод российская нефть идет, в том числе, и на экспорт.

Фото из открытых источников

194

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 года

Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа

Рецепт домашнего твердого сыра. Фото Pixabay

Готовлю твердый сыр за 15 минут: тает во рту и всего два ингредиента

Обучение в вузах до 2004 года зачтут в страховой стаж. Фото - Pixabay

Кому учтут годы обучения в вузе для пенсии: что нужно знать

Чебурек от Клопотенко не понравился мусульманам. Фото Pixabay

Рецепт известного шеф-повара разозлил украинских мусульман: что не так с чебуреками от Клопотенко

Следующий материал
Новости партнеров