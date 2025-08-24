41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
Украинцев призвали перерегистрировать недвижимость: почему это важно

10:46 24 августа 2025
Зарегистрировать недвижимость можно через ЦНАП или нотариусов. Фото Pixabay

Российские войска уже четвертый год наносят удары по украинским городам, уничтожая инфраструктуру и жилье украинцев. Граждане, потерявшие жилье из-за войны, или недвижимость которых получила повреждения, могут подать заявку на компенсацию или получение денег на покупку новых квартир через программу «єВідновлення».

Впрочем, для того, чтобы заявка была принята, имущество должно быть зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. «Это обязательное условие получения компенсации по программе „єВідновлення“ и любых юридических действий с имуществом. В условиях военного положения это актуально для всех регионов», — подчеркнули в Минюсте. Речь идет не только о компенсационных выплатах, но и продаже и наследовании недвижимости.

Читайте также: Украинцам рассказали, как изменить реквизиты для участия в программе «єВідновлення»

В Департаменте государственной регистрации напомнили, что Государственный реестр прав заработал с 1 января 2013 года. И регистрация права на недвижимое имущество, приобретенного до того времени, является добровольной, однако в условиях военного положения она необходима. В том числе и для владельцев имущества, оставшегося на оккупированных территориях. Ведь часть архивов с бумажными документами не была вывезена.

Читайте также: Впервые запускаем компенсации за жилье на временно оккупированных территориях, — Кулеба

«Зарегистрировать свое право собственности на оставшееся там жилье невозможно, если оно было оформлено до 2013 года и зарегистрировано в бумажных журналах, которые не были эвакуированы. Ведь в электронной системе этой информации просто нет. Поэтому очень важно, чтобы граждане подали заявления на перерегистрацию своего права собственности в Государственном реестре прав», — подчеркнули в Минюсте и добавили, что сделать это можно, обратившись к госрегистратору в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), нотариусу по месту нахождения недвижимости (в границах области).

Читайте также: Кабмин разрешил обследование разрушенного жилья в зоне боевых действий: почему это важно

А владельцы недвижимости в АР Крым, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях могут обратиться в любой ЦНАП или к нотариусу в Украине. Также заявление на регистрацию можно подать в электронной форме через «Дію», кроме собственности в Киеве, Луганской и Донецкой областях.

Напомним, что недавно в Украине запустили новый сервис — мультисчет «Дія.Картка», на которую гражданам будут поступать целевые и нецелевые государственные выплаты, также на ней можно хранить собственные средства. Впрочем, для программ «Национальный кэшбэк» и «єВідновлення» отдельный счет остается.

Фото Pixabay

434

