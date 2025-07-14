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Впервые запускаем компенсации за жилье на временно оккупированных территориях, — Кулеба
Банк развития Совета Европы примет участие в запуске механизма компенсаций людям с временно оккупированных территорий. В рамках договоренностей будет выделено 80 млн евро для первого этапа выплаты компенсаций через программу «єВідновлення». Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба во время Международной конференции по восстановлению URCC2025.
Кулеба отметил, что это решение касается граждан, не имеющих доступа к своему имуществу, но сохраняющих право на него.
«Компенсацию можно будет использовать для покупки жилья, в частности по ипотечной программе, если у человека нет другого жилья на подконтрольной территории. На первом этапе инициатива будет охватывать участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семьи погибших Защитников и Защитниц Украины. Мы впервые запускаем инструмент, который учитывает специфику потери жилья на ВОТ и позволяет людям получить поддержку», — отметил Кулеба.
По его словам, также с Банком развития Совета Европы подписано новое соглашение на 100 миллионов евро на компенсации за уничтоженное жилье в рамках программы «єВідновлення».
«По сертификату человек может приобрести квартиру, частный дом или инвестировать в строительство нового жилья — вместо разрушенного в результате российской агрессии. Это позволит оказать поддержку около 3000 семей, то есть около 7000 человек», — добавил Кулеба.
Также Минразвития запускает отдельную программу льготной ипотеки для ветеранов и их семей с ожидаемым объемом 60 млн евро.
Ранее Кулеба рассказал об экспериментальном проекте муниципального арендного жилья.88
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