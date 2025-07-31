Все соцвыплаты — на одну карту в «Дие»: в Украине запускают новый сервис

Правительство, готовящее важные изменения в отношении начислений субсидий, пособий для ВПЛ и социальных выплат, приняло решение о введении единой цифровой карточке, на которую граждане смогут получать все выплаты от государства.

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«Дія.Карточка — это мультисчет, который вы сможете быстро и удобно открыть в вашем банке через приложение „Дія“. На карту будут поступать целевые и нецелевые государственные выплаты, а также на ней можно будет хранить собственные средства», — объясняют в Минсоцполитики.

Так, через Дія. Карточку будут начисляться пенсии, выплаты на проживание ВПЛ, помощь от международных организаций и выплаты по социальным программам, в частности, «еМалятко» и «Пакет школьника».

О старте Дія. Карты обещают сообщить дополнительно. Если банк гражданина предоставляет такую опцию, то можно будет оформить такую карту и в пластике. Оформить карточку через «Дію» смогут совершеннолетние граждане Украины, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП).

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Между тем, в «Дії» добавляют, что на мультисчетной карточке будет текущий счет для нецелевых средств (по безработице, пенсия и т. п. ) и специальные — для целевых.

С помощью этой карты можно будет рассчитываться за товары и услуги как личными средствами, так и деньгами из государственных выплат. Карточку можно пополнять, снимать с текущего счета наличные деньги и переводить средства.

«На соответствующие счета карты будут поступать выплаты по программам „еКнига“, „Ветеранский спорт“, „еМалятко“ и вскоре „Пакет школьника“. Кроме этого, на карту будет поступать ежемесячная помощь для ВПЛ, пособие по безработице, выплаты за вложения в военные облигации. Важно помнить, что для программ „Национальный кэшбек“ и „еВосстановление“ отдельный счет остается», — говорится в сообщении.

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Напомним, что недавно «Укрзалізниця» приняла решение, вызвавшее немало недовольства, о подтверждении через «Дію» покупки билетов на популярные поезда, которые больше не будут доступны в кассах. Таким образом, как заявили в «УЗ», перевозчик будет пытаться бороться с перекупщиками.

Фото со страницы «Дії» в Телеграмм

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