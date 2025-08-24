Не по-королевски: что на самом деле сказал принц Филипп после свадьбы Гарри и Меган

Известно, что принц Филипп был очень разочарован Меган Маркл из-за ее решения отказаться от королевских обязанностей. Однако Грант Гаррольд, бывший дворецкий король Чарльза, утверждал, что герцог Эдинбургский довольно эмоционально высказался еще тогда, когда принц Гарри и Меган Маркл сказали друг другу «да» в 2018 году. В своих будущих мемуарах «Королевский дворецкий» эксперт по этикету утверждал, что он случайно услышал «несколько отборных слов» от мужа королевы Елизаветы II, пишет FoxNews.

«После того как все формальности были завершены, мы наблюдали, как счастлива пара, а затем другие члены королевской семьи вышли из часовни, — написал Гаррольд. — Когда принц Филипп вышел, он повернулся к королеве и сказал: «Спасибо, черт возьми, это закончилось».

Несколько королевских экспертов сообщили Fox News Digital, что они не удивлены замечанием Филиппа.

«Ему было 96 лет на их свадьбе, — сказала эксперт по британской королевской семье Хиллари Фордвич. — Он только что пришел в себя после операции, поэтому, вероятно, чувствовал боль и усталость. Любой не был бы в лучшей форме в его преклонном возрасте. Принц Филипп был печально известен своим цветистым языком и порой неуместными, оскорбительными комментариями. Его ляпы стали нормой, многие объясняют это его острым как бритва языком, отсутствием сдержанности, что связано с его возрастом. В этот конкретный день принц Филипп чувствовал себя вялым, уставшим и сытым. У него не хватило такта».

Напомним, принц Филипп, герцог Эдинбургский, скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. Несмотря на многочисленные церемониальные обязанности, любимый муж королевы Елизаветы II всегда находил время на творческие увлечения — был ярым читателем, писал книги и имел тягу к рисованию. Именно он создал самый интимный портрет своей жены и завещал ей свое немалое состояние.

