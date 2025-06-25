Не хотела понять: почему принц Филипп был очень разочарован Меган Маркл

Покойный принц Филипп, герцог Эдинбургский и муж Елизаветы II, был «очень разочарован» Меган Маркл из-за того, что она не пошла королевским путем самопожертвования и долга — ценностей, которых он придерживался на протяжении всей своей жизни на службе Короне, пишет 24newshd.

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Биограф королевской семьи Ингрид Сьюард рассказала в интервью Sky News в 2020 году, что Филипп, который отказался от своей военной флотской карьеры, гражданства по рождению и даже от своего титула и фамилии, чтобы поддержать королеву Елизавету II, не мог понять, почему Меган не сделала того же после бракосочетания с принцем Гарри в мае 2018 года.

«Я думаю, что он очень, очень разочарован, потому что чувствовал, что отказался от всего, чтобы поддержать королеву и помочь монархии, — сказала Сьюард. — И почему Меган не может просто отказаться от актерской карьеры, поддержать своего мужа и поддержать монархию? Он просто не мог понять, почему она не могла поддержать Гарри и помочь ему, вместо того чтобы хотеть, чтобы ее голос был услышан».

Разочарование Филиппа, как сообщается, углубилось после того, как Сассексы объявили о своем решении отказаться от королевских обязанностей в начале 2020 года. Этот шаг вызвал серьезный кризис в королевской семье.

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Во время важного саммита в Сандрингеме, созванного королевой Елизаветой для решения будущего Сассексов, принц Филипп решил покинуть королевское поместье до начала встречи. Его отсутствие было расценено как символическое желание дистанцироваться от ситуации.

Хотя принц Филипп редко публично выражал свои личные чувства, близкие к нему говорят, что его разочарование проистекало не из личной вражды, а из его веры в верность, долг и самопожертвование — ценности, которые, по его мнению, Меган не смогла принять.

Ранее сообщалось, что популярность Меган Маркл упала до исторического минимума, а принц Уильям в первый день на троне планирует радикальные изменения.

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