41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Норвегия профинансирует поставку немецких систем Patriot в Украину

13:19 24 августа 2025
Две страны профинансируют поставки Patriot для Украины. Фото из открытых источников

Норвегия поддерживает поставку немецкими компаниями систем ПВО Patriot в Украину на сумму, эквивалентную примерно 600 миллионам евро. Об этом объявило правительство Норвегии.

«Вместе с Германией мы сейчас обеспечиваем получение Украиной эффективных систем ПВО», — заявил премьер-министр Йонас Гар Штере.

Норвегия и Германия финансируют две системы Patriot, включая ракеты, которые Германия поставит в Украину. Норвегия также участвует в закупке радаров ПВО от немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО от норвежского производителя Kongsberg.

В начале августа Министерство обороны Германии объявило, что Бундесвер поставит Украине еще две системы Patriot. В свою очередь, США намерены ускорить поставку в Германию новых систем Patriot последнего поколения в качестве замены.

РЕКЛАМА

Фото из открытых источников

РЕКЛАМА
40

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Чебурек от Клопотенко не понравился мусульманам. Фото Pixabay

Рецепт известного шеф-повара разозлил украинских мусульман: что не так с чебуреками от Клопотенко

чебурек

Как есть чебурек по этикету: в некоторых ресторанах вам выдадут специальный аксессуар

Черная туча над Кременчугом

Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем

Метод &quot;двух ложек&quot;

Насыпьте с вечера эти 2 средства в унитаз, и утром он будет сиять ярче солнечных лучей

Следующий материал
Новости партнеров