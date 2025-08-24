- 15:39 Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа
Норвегия профинансирует поставку немецких систем Patriot в Украину
Норвегия поддерживает поставку немецкими компаниями систем ПВО Patriot в Украину на сумму, эквивалентную примерно 600 миллионам евро. Об этом объявило правительство Норвегии.
«Вместе с Германией мы сейчас обеспечиваем получение Украиной эффективных систем ПВО», — заявил премьер-министр Йонас Гар Штере.
Норвегия и Германия финансируют две системы Patriot, включая ракеты, которые Германия поставит в Украину. Норвегия также участвует в закупке радаров ПВО от немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО от норвежского производителя Kongsberg.
В начале августа Министерство обороны Германии объявило, что Бундесвер поставит Украине еще две системы Patriot. В свою очередь, США намерены ускорить поставку в Германию новых систем Patriot последнего поколения в качестве замены.
