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Германия отправит Patriot Украине: о каком количестве систем идет речь
Германия и США близки к соглашению об отправке систем ПВО Patriot в Украину, поскольку страна подвергается усиленным ракетным атакам и атакам дронами со стороны россии. Соглашение предусматривает поставку Берлином двух батарей Patriot в Киев из собственных запасов, в то время как администрация президента Дональда Трампа согласится заменить Германии вооружение из промышленных запасов, сообщают источники, знакомые с обсуждениями, пишет Bloomberg.
«Вместе мы должны остановить эту военную машину, объединив силы для поддержки Украины всеми нашими силами», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время виртуальной встречи Контактной группы по обороне Украины — собрание руководителей оборонных ведомств союзников Киева.
Берлин сделает все возможное, чтобы помочь как можно быстрее поставить Украине в общей сложности пять систем Patriot, сказал он, не уточняя переговоры с США.
Немецкие и американские чиновники намерены завершить решение остальных вопросов соглашения относительно Patriot, включая сроки замены истощенных запасов, сообщили источники на условиях анонимности, поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями. По их словам, объявление может быть сделано позже на этой неделе.
Германия уже предоставила Украине три из своих 12 систем Patriot. Поскольку Берлин также отправил две системы Польше, его собственные запасы сейчас сократились до семи. Поэтому Берлин готов передать Украине больше систем Patriot, если ему гарантируют быструю замену со стороны США, сообщили источники.
Канцлер Германии Фридрих Мерц лоббировал соглашение с Трампом в нескольких телефонных звонках за последние несколько недель. Соглашение будет предусматривать финансирование ракет Patriot Германией — крупнейшим европейским донором военной помощи Киеву. На прошлой неделе президент США объявил о поставке дополнительной военной помощи, включая Patriot и другие оборонные системы, при условии, что они будут финансироваться союзниками по НАТО.
В зависимости от конфигурации, каждая из систем Patriot стоит около 1 миллиарда долларов, а ракеты к ней — около 4 миллионов долларов каждая.
Министерство обороны Великобритании подтвердило, что за последние два месяца направило Украине 150 202 миллиона долларов США на средства противовоздушной обороны и артиллерии. Дополнительные соглашения включают договор между Великобританией и Германией о закупке большего количества боеприпасов для противовоздушной обороны, используя 198 миллионов долларов финансирования из Берлина.
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