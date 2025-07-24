В Германии назвали главное условие для быстрой передачи Украине двух комплексов Patriot

По словам министра обороны Бориса Писториуса, Германия готова поставить Украине два комплекса ПВО Patriot. Но обязательным условием является их скорая замена, заявил политик.

ВІДЕО ДНЯ

«Мы можем передать две наши системы, но у нас должны быть надежные гарантии, что их заменят в течение, скажем, шести-восьми месяцев», — сказал Писториус.

Известно, что проблема заключается в обеспечении оперативной и обучающей способности Бундесвера.

«Мы потеряем наши учебные возможности, если не сможем учиться в течение года, полутора лет или даже двух лет из-за нехватки систем, — подчеркнул министр, сообщает Derstandard. — Сейчас мы ищем решения, которые позволят нам идентифицировать системы Patriot в государствах-членах, в Европе».

РЕКЛАМА

В целом Германия готова оплатить две системы. Норвегия и еще одна страна тоже согласились на это.

«Это не безнадежно, но предпосылкой является то, что страны должны быть готовы их сейчас передать, а другие — за них заплатить, чтобы они попали в Украину», — добавил Писториус.

Общая потребность страны составляет около пяти систем.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Германии назвали сумму, выделяемую ФРГ на оружие Украине.

138

Читайте нас в Facebook