Что нужно сделать, чтобы малина плодоносила дважды в год: совет бабушки-огородницы

Малина может плодоносить дважды за сезон, но многие садоводы этого не знают. Для лучшего цветения важно правильно обрезать и вовремя поливать растение, что стимулирует рост новых побегов, пишут Добрі Новини.

После первого урожая нужно обрезать все плодовые стебли под корень, освободив место для молодых побегов. Одновременно с обрезкой следует подпитать малину органическими удобрениями (гноем или компостом), но избегать азотных, чтобы не стимулировать лишний рост листьев.

Полив должен быть обильным (20−30 литров на м²) и регулярным — каждые 7−10 дней, особенно при завязывании плодов. Мульчирование соломой или скошенной травой поможет сохранять влагу и защитить корни. Слой мульчи должен быть не менее 5−7 сантиметров, но не следует откладывать его плотно к стеблю.

Для ремонтантных сортов технология отличается — их можно обрезать полностью осенью, а на следующий год растение даст гораздо лучший урожай.

Если побеги слишком длинные и тонкие, их можно укоротить на треть для стимуляции роста новых ветвей и цветочных почек. Однако обрезать малину позже середины августа не рекомендуется, чтобы побеги успели подготовиться к зиме. Вторая волна плодоношения дает меньший урожай, но ягоды значительно больше и слаще.

Раньше «ФАКТЫ» писали, чем лучше подкармливать малину, чтобы она выросла большой и сладкой.

