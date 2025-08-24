- 24.08 22:01 Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят
- 24.08 21:32 Не сломал свое эго: украинская певица шокировала новым провокационным треком
- 24.08 21:29 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 24.08 21:03 Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться
- 24.08 20:44 «Одевайтесь так, чтобы вам хотелось улыбаться себе в зеркало»: стилист Галина Денисюк о хейте и жизни без фильтров
- 24.08 20:34 Еще столько было суждено сделать: в Сумской области погиб 22-летний воин с Прикарпатья
- 24.08 20:05 Лето на тарелке: идеальный десерт — персиковый тарт с мороженым
- 24.08 20:04 Цибульской пришлось объясняться после скандальной фотосессии
- 24.08 19:38 Дроновая гонка: что говорят в США о новой тактике кремля против украинских городов
- 24.08 18:59 Овнам — «Колесница» и решительность, Ракам и Водолеям — «Башня» и неожиданность: Таро-прогноз на 25 августа
- 24.08 18:33 Никогда не прилагали больших усилий: канцлер Германии высказался о войне в Украине
- 24.08 18:14 «День Независимости — только повод проверить, где мы есть»: Валерий Пекар о выдавливании из себя «совка»
Что нужно сделать, чтобы малина плодоносила дважды в год: совет бабушки-огородницы
Малина может плодоносить дважды за сезон, но многие садоводы этого не знают. Для лучшего цветения важно правильно обрезать и вовремя поливать растение, что стимулирует рост новых побегов, пишут Добрі Новини.
После первого урожая нужно обрезать все плодовые стебли под корень, освободив место для молодых побегов. Одновременно с обрезкой следует подпитать малину органическими удобрениями (гноем или компостом), но избегать азотных, чтобы не стимулировать лишний рост листьев.
Полив должен быть обильным (20−30 литров на м²) и регулярным — каждые 7−10 дней, особенно при завязывании плодов. Мульчирование соломой или скошенной травой поможет сохранять влагу и защитить корни. Слой мульчи должен быть не менее 5−7 сантиметров, но не следует откладывать его плотно к стеблю.
Для ремонтантных сортов технология отличается — их можно обрезать полностью осенью, а на следующий год растение даст гораздо лучший урожай.
Если побеги слишком длинные и тонкие, их можно укоротить на треть для стимуляции роста новых ветвей и цветочных почек. Однако обрезать малину позже середины августа не рекомендуется, чтобы побеги успели подготовиться к зиме. Вторая волна плодоношения дает меньший урожай, но ягоды значительно больше и слаще.
Вторая волна плодоношения дает меньший урожай, но ягоды значительно больше и слаще.
