Обречены на холодную зиму: сотни тысяч киевлян останутся в этом году без отопления
В то время как певец Тарас Тополя сумел вместе с женой Еленой завершить ремонт изуродованной вражеским обстрелом квартиры, гораздо больше жителей столицы (примерно 180 тысяч) будут страдать зимой от холода.
Об этом в эфире программы «Киевское время» сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Основная причина — серьезные повреждения инфраструктуры после ракетных ударов. По его словам, в столице повреждено более тысячи жилых домов, и все они нуждаются в газовом обследовании. Однако провести такие проверки в полном объеме просто невозможно.
«В Киеве более тысячи пострадавших домов. И я могу с уверенностью сказать: значительная часть из них не будет подключена к системе отопления. Физически нет возможности провести газовое обследование такого количества зданий», — подчеркнул эксперт.
Попенко отметил, что государство обязано компенсировать людям расходы на электроэнергию, ведь для многих семей единственным способом согреться зимой останутся электрические обогреватели.
Наиболее возмутительное при этом, что у города есть средства на обследование и ремонты, но чиновники тратят их абсолютно непродуктивно.
Виновниками такой ситуации эксперт считает «людей, которые десятками лет сидят в КГГА, и которых давно пора уже заменить».
Отметим, что глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея напоминал, что в ряде домов газоснабжения нет уже почти два года. Причина в том, что газовые службы отказываются подключать дома, пока не будут проверены все квартиры.
Напомним, ранее эксперт Михаил Гончар обратил внимание на то, что Украина помогает россии зарабатывать нефтедоллары, которые потом прилетают к нам в виде ракет и шахедов.410
