- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
- 18.08 21:32 «Чувак медленно умирает»: фанаты Джастина Бибера обеспокоены
- 18.08 21:17 «Или соглашение, или поддержка прекращается»: что сказал Трамп Зеленскому перед переговорами тет-а-тет в Белом доме
- 18.08 21:01 Микроволновка как новая почти без чистки: эффективный лайфхак
- 18.08 20:34 Под обстрел попал накануне своего дня рождения: в бою в Донецкой области погиб воин со Львовщины
- 18.08 20:23 Украинские беспилотники парализовали нефтепровод «Дружба»: в Венгрии истерика
- 18.08 20:18 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 18.08 20:07 Даже гурманам понравятся эти кабачковые котлеты: ингредиенты точно есть у вас под рукой
- 18.08 19:56 Правоохранители Франковщины «кошмарят» предпринимателей, несмотря на мораторий СНБО, — Тука
- 18.08 19:40 На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона
- 18.08 19:24 Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире
- 18.08 19:04 Тельцам — «Колесница» и решительность, Весам — «Башня» и перемены: Таро-прогноз на 19 августа
Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире
Известный певец, лидер группы «Антитела» Тарас Тополя, обратившийся в сеть, поделился личной новостью. По словам артиста вместе с женой, певицей Еленой Тополей, они заканчивают ремонт поврежденной квартиры после российского ракетного обстрела столицы. Напомним, в ночь на 23 июня 2025 года была повреждена квартира певцов.
- У нас сейчас заканчивается восстановление квартиры до возвращения детей, — прокомментировал ЖВЛ (1+1) Тарас Тополя. — Думаю, несколько недель, и в ней можно будет снова жить. Планируем детей в школу — в те же, что были в прошлом году и в те же кружки.
Елена Тополя дополнила, что и сама вернется к обучению игре на гитаре, которую начала вместе с сыном.
- У детей должен быть английский, спорт и музыка, — добавила жена Тараса, певица Елена Тополя. — И я сама с началом нового учебного года возобновлю свои занятия гитарой.
Напомним, Тарас и Елена имеют троих детей — сыновей Марка и Романа и дочь Марию. В настоящее время дети находятся у родственников в Америке. А перед началом школы семья планирует провести время в Карпатах.
- Мы выбрали поход в Карпатах, — рассказала Елена. — Наши знакомые совершают такие походы очень часто. Теперь наши ребята подросли и пора им попробовать — как это.
Напомним, ранее певица откровенно рассказала о кризисе в браке.195
Читайте нас в Facebook
Львы могут рассчитывать на выгодные предложения, а Водолеи — на удачные сделки: финансовый гороскоп на неделю 18 — 24 августа