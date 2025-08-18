Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире

Известный певец, лидер группы «Антитела» Тарас Тополя, обратившийся в сеть, поделился личной новостью. По словам артиста вместе с женой, певицей Еленой Тополей, они заканчивают ремонт поврежденной квартиры после российского ракетного обстрела столицы. Напомним, в ночь на 23 июня 2025 года была повреждена квартира певцов.

- У нас сейчас заканчивается восстановление квартиры до возвращения детей, — прокомментировал ЖВЛ (1+1) Тарас Тополя. — Думаю, несколько недель, и в ней можно будет снова жить. Планируем детей в школу — в те же, что были в прошлом году и в те же кружки.

Елена Тополя дополнила, что и сама вернется к обучению игре на гитаре, которую начала вместе с сыном.

- У детей должен быть английский, спорт и музыка, — добавила жена Тараса, певица Елена Тополя. — И я сама с началом нового учебного года возобновлю свои занятия гитарой.

Напомним, Тарас и Елена имеют троих детей — сыновей Марка и Романа и дочь Марию. В настоящее время дети находятся у родственников в Америке. А перед началом школы семья планирует провести время в Карпатах.

- Мы выбрали поход в Карпатах, — рассказала Елена. — Наши знакомые совершают такие походы очень часто. Теперь наши ребята подросли и пора им попробовать — как это.

Напомним, ранее певица откровенно рассказала о кризисе в браке.

