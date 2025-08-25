41.03 / 41.59 47.78 / 48.70
Происшествия

Почти сутки под обстрелами: враг бьет по мирному населению Сумщины

8:39 25 августа 2025
Россияне обстреляли Сумы и Роменскую громаду в ночь на 25 августа

Россияне продолжают обстреливать Украину. Уже почти сутки продолжается массированная атака рф по Сумщине. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров.

«Снова вражеские БпЛА ударили по территории Сумской громады. Также есть попадание на территории Роменской громады. Предварительно в обеих громадах без жертв, информация пострадавших уточняется. На местах попаданий — пожары. Идет обследование и ликвидация последствий», — говорится в сообщении.

Как сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзар, зафиксировано попадание в одном из старостинских округов, в результате чего произошло возгорание. Информации о пострадавших пока нет.

По словам руководителя Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, враг продолжает массированную атаку на Сумскую громаду.

«Около полуночи было зафиксировано более 10 попаданий. Есть возгорание жилых домов в одном из старостинских округов громады. Информация о пострадавших не поступала», — сообщил он.

По данным главы ГВА, утром враг атаковал город двумя беспилотниками. Одно из попаданий произошло в жилой дом. В результате атаки выбиты окна. Два человека получили осколочные ранения, им оказали помощь на месте и госпитализировали для дальнейшего обследования.

Еще один удар россияне нанесли по автозаправочной станции. Там возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как писали «ФАКТЫ», в Сумах на протяжении суток (особенно ночью) слышно эхо взрывов из приграничья. По нему чуть ли не каждую неделю бьют с РСЗО, ракетами или КАБами. В то же время город ежедневно терроризируют вражеские дроны. Их дребезжание, как правило, завершающееся взрывами, стало для сумчан привычным делом. О несокрушимых и мужественных сумчанах «ФАКТАМ» рассказал владелец одного из местных телеграм-каналов и известный волонтер Владислав Михайленко.

95

