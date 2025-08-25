- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
- 09:39 На каком канале смотреть онлайн «Серветт» — «Шахтер»: букмекеры верят в успех дончан в Женеве
- 09:33 Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко помогает россиянам обходить санкции, — Тарас Загородний
- 09:30 Десятки дронов врага атаковали Украину в ночь на 26 августа: каков результат работы ПВО
- 09:22 «Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк
- 08:56 Польша не сможет отключить Starlink для Украины: у Навроцкого сделали важное заявление
- 08:36 В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть
- 08:17 Козерогам — встреча с прошлым, Близнецам — новая любовь, а Ракам — шанс начать снова: гороскоп на 26 августа
- 25.08 22:02 Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: готовится быстро и просто
- 25.08 21:33 Дженнифер Гарнер призналась, почему назвала свою старшую дочь Вайолет
- 25.08 21:03 Лучше всего подходит для котлет: почему это мясо полезнее индейки
- 25.08 20:46 «Серия „Сорочинская ярмарка“, стоившая фантастически дорого, экспортировалась в Канаду и Японию», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
Почти сутки под обстрелами: враг бьет по мирному населению Сумщины
Россияне продолжают обстреливать Украину. Уже почти сутки продолжается массированная атака рф по Сумщине. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров.
«Снова вражеские БпЛА ударили по территории Сумской громады. Также есть попадание на территории Роменской громады. Предварительно в обеих громадах без жертв, информация пострадавших уточняется. На местах попаданий — пожары. Идет обследование и ликвидация последствий», — говорится в сообщении.
Как сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзар, зафиксировано попадание в одном из старостинских округов, в результате чего произошло возгорание. Информации о пострадавших пока нет.
По словам руководителя Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, враг продолжает массированную атаку на Сумскую громаду.
«Около полуночи было зафиксировано более 10 попаданий. Есть возгорание жилых домов в одном из старостинских округов громады. Информация о пострадавших не поступала», — сообщил он.
По данным главы ГВА, утром враг атаковал город двумя беспилотниками. Одно из попаданий произошло в жилой дом. В результате атаки выбиты окна. Два человека получили осколочные ранения, им оказали помощь на месте и госпитализировали для дальнейшего обследования.
Еще один удар россияне нанесли по автозаправочной станции. Там возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Как писали «ФАКТЫ», в Сумах на протяжении суток (особенно ночью) слышно эхо взрывов из приграничья. По нему чуть ли не каждую неделю бьют с РСЗО, ракетами или КАБами. В то же время город ежедневно терроризируют вражеские дроны. Их дребезжание, как правило, завершающееся взрывами, стало для сумчан привычным делом. О несокрушимых и мужественных сумчанах «ФАКТАМ» рассказал владелец одного из местных телеграм-каналов и известный волонтер Владислав Михайленко.95
