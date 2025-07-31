Новый российский дрон-газонокосилка кошмарит Сумы: эксперт назвал способ борьбы с ним

Сумы продолжают находиться под постоянными атаками российских оккупантов, жертвами чего все чаще становятся мирные жители. И в последнее время удары по городу наносятся российским беспилотником «Италмас», что превратилось в серьезную проблему.

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Так пишет эксперт в сфере РЭБ Сергей «Флеш» Бескрестнов, по словам которого БПЛА «Италмас» стал настоящей бедой для Сум. Россияне фактически устроили там тестовый полигон для испытаний этого БпЛА и явно перенесут опыт на другие фронты.

БпЛА «Италмас» впервые начали применяться в 2023-м году и производятся в столице Удмуртии городе Ижевске, для чего используется территория одноименного торгово-развлекательного центра. Сам дрон назван в честь местного символа Предуралья — цветка италмас.

Производителем беспилотника стала компания ZALA (часть концерна «Калашников», производящего автоматы АК-47), также производящая БпЛА «Ланцет». По заявлениям россиян, данный дрон создан полностью из российских комплектующих как дешевая замена «шахедам», имеет дальность полета до 200 км и боевую часть из 20−25 кг взрывчатки. За характерный звук при полете «Италмас» получил прозвище «газонокосилка».

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«Из-за того, что „Италмас“ передает аналоговую картинку пилоту, который им управляет, то помешать этому может комплекс РЭБ для подавления видео на диапазоне 3.3 ГГц. Но мы этого не делаем. Может, уже нужно думать глобально о создании решения (плана) для прикрытия прифронтовых городов?», — говорит о слабом месте дрона Сергей Флеш.

Между тем, как писали «ФАКТЫ», далеко не все считают дроны-перехватчики лучшим средством для борьбы с вражескими БпЛА.

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