Ужасная трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил девочку из ружья отца

В Киевской области, где недавно полицейские застрелили мужчину, бросившего в них гранату, в Бориспольском районе произошла трагедия: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку из охотничьего ружья, принадлежавшего его отцу. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Инцидент произошел 23 августа. В полицию обратился заявитель с уведомлением о том, что в одном из частных домов обнаружили ребенка без сознания с ранением руки. На место происшествия выехали следователи.

Как сообщает полиция, предварительно установлено, что малолетний мальчик вместе с девочкой играл в доме, где проживает. Во время игры он взял в руки охотничье ружье своего отца и произвел выстрел в сторону ребенка. От полученного ранения девочка скончалась.

Отец мальчика задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Бориспольского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. В отношении отца мальчика возбуждено уголовное производство по фактам злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком и небрежного хранения огнестрельного оружия (ст. 166, ст. 264 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время продолжаются следственные действия. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии.

