- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
- 09:39 На каком канале смотреть онлайн «Серветт» — «Шахтер»: букмекеры верят в успех дончан в Женеве
- 09:33 Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко помогает россиянам обходить санкции, — Тарас Загородний
- 09:30 Десятки дронов врага атаковали Украину в ночь на 26 августа: каков результат работы ПВО
- 09:22 «Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк
- 08:56 Польша не сможет отключить Starlink для Украины: у Навроцкого сделали важное заявление
- 08:36 В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть
- 08:17 Козерогам — встреча с прошлым, Близнецам — новая любовь, а Ракам — шанс начать снова: гороскоп на 26 августа
- 25.08 22:02 Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: готовится быстро и просто
- 25.08 21:33 Дженнифер Гарнер призналась, почему назвала свою старшую дочь Вайолет
- 25.08 21:03 Лучше всего подходит для котлет: почему это мясо полезнее индейки
- 25.08 20:46 «Серия „Сорочинская ярмарка“, стоившая фантастически дорого, экспортировалась в Канаду и Японию», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
Ужасная трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил девочку из ружья отца
В Киевской области, где недавно полицейские застрелили мужчину, бросившего в них гранату, в Бориспольском районе произошла трагедия: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку из охотничьего ружья, принадлежавшего его отцу. Об этом сообщает полиция Киевской области.
Инцидент произошел 23 августа. В полицию обратился заявитель с уведомлением о том, что в одном из частных домов обнаружили ребенка без сознания с ранением руки. На место происшествия выехали следователи.
Как сообщает полиция, предварительно установлено, что малолетний мальчик вместе с девочкой играл в доме, где проживает. Во время игры он взял в руки охотничье ружье своего отца и произвел выстрел в сторону ребенка. От полученного ранения девочка скончалась.
Отец мальчика задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи Бориспольского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. В отношении отца мальчика возбуждено уголовное производство по фактам злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком и небрежного хранения огнестрельного оружия (ст. 166, ст. 264 Уголовного кодекса Украины).
В настоящее время продолжаются следственные действия. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии.
Как писали «ФАКТЫ», на Волыни 11-летний мальчик наехал на сестру на автомобиле.310
Читайте нас в Facebook
Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени