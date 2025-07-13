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Происшествия

Под Киевом полицейские застрелили мужчину, бросившего в них гранату (фото)

17:36 13 июля 2025
Под Киевом мужчина бросил гранату в полицейских - Фото: Национальная полиция Украины

В Киевской области, где недавно погиб маленький мальчик из-за того, что на него покатился Renault Master без водителя, во время вызова полиции на домашнее насилие обидчик взорвал гранату: пятеро полицейских пострадали, злоумышленник погиб. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

«12 июля в 22:33 в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что в селе Михайловка-Рубежовка отец угрожает ей и семье применением гранаты и огнестрельного оружия. Во время прекращения правонарушения правоохранители вошли в дом и в это время обидчик привел в действие боевую гранату и бросил ее в сторону полицейских. После взрыва, с целью пресечения незаконных действий злоумышленника, сотрудники полиции произвели выстрелы в сторону нападавшего. 41-летний фигурант погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении.

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В результате взрыва гранаты пятеро работников полиции получили осколочные ранения. Они доставлены в больницу.

«При обыске в домовладении обнаружены и изъяты четыре пистолета, пиротехническая граната, охотничье ружье и нож», — сообщили в полиции.

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