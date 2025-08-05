Трагедия на Волыни: 11-летний мальчик наехал на сестру автомобилем — ребенок погиб

Вечером 4 августа на Волыни под колесами авто погиб малолетний ребенок. В селе Немир Луцкого района произошла трагедия — погибла двухлетняя девочка. Об этом сообщили в областном главке Нацполиции.

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По предварительной информации, 11-летний мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража. Рядом были его брат и сестра.

Он случайно наехал на свою двухлетнюю сестру. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Кроме того, машина задела и 7-летнего брата. Мальчик получил незначительные телесные повреждения, его не госпитализировали.

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«Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии» , — говорится в сообщении.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях на Полтавщине в аквапарке погиб 6-летний мальчик. Ребенок случайно упал в бассейн. Его вытащили из воды без сознания и пытались реанимировать, но тщетно.

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