41.33 / 41.88 47.87 / 48.51
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Трагедия на Волыни: 11-летний мальчик наехал на сестру автомобилем — ребенок погиб

12:11 5 августа 2025
Брат случайно наехал на свою двухлетнюю сестру, фото из открытых источников

Вечером 4 августа на Волыни под колесами авто погиб малолетний ребенок. В селе Немир Луцкого района произошла трагедия — погибла двухлетняя девочка. Об этом сообщили в областном главке Нацполиции.

По предварительной информации, 11-летний мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража. Рядом были его брат и сестра.

Он случайно наехал на свою двухлетнюю сестру. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Кроме того, машина задела и 7-летнего брата. Мальчик получил незначительные телесные повреждения, его не госпитализировали.

РЕКЛАМА

«Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии» , — говорится в сообщении.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях на Полтавщине в аквапарке погиб 6-летний мальчик. Ребенок случайно упал в бассейн. Его вытащили из воды без сознания и пытались реанимировать, но тщетно.

РЕКЛАМА

290

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День стильной лошади

Драконам — выигрыш, Свиньям — подсказки интуиции, а Быкам — изменения на работе: Восточный гороскоп на День стильного коня

Латгальский салат из огурцов

Латгальский салат из огурцов: такой вкуснятины вы еще не готовили

Карты Таро, фото из открытых источников

Ракам — «Колесо Фортуны» и внезапный поворот, Стрельцам — «Девятка кубков» и исполнение желаний: Таро-прогноз на 5 августа

лавровый лист

С этой специей надолго забудете о моли: все, что нужно сделать, положить несколько листов

Следующий материал
Новости партнеров