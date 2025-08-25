41.07 / 41.61 47.88 / 48.63
Как легко удалить известковый налет с крана и унитаза: простые способы, которые вернут блеск

13:59 25 августа 2025
Как избавиться от известкового налета - Фото: Pixabay

Известковый налет — это распространенная проблема в доме, возникающая из-за жесткой воды, насыщенной минеральными солями. Сначала он выглядит как тонкий белый слой, но со временем может превратиться в грубые отложения, которые не только портят вид сантехники, но разрушают ее поверхность. Налет чаще всего оседает на раковинах, ванночках, унитазах, душевых кабинах, кранах, зеркалах, плитке и аксессуарах. Чтобы предотвратить это, важно регулярно чистить поверхности и по возможности вытирать их после каждого использования, сообщает 24 Канал.

Для борьбы с налетом не обязательно покупать дорогую «химию». Средства, содержащие кислоту, прекрасно растворяют минеральные отложения.

• Лимонная кислота. Растворите 25 г порошка в 200 мл воды. С помощью губки нанесите раствор на загрязненные участки в ванной или унитазе. Для лучшего результата и устранения желтизны повторите процедуру через 15 минут.
• Уксус. Подогрейте 9% уксус, смочите в нем полотенце и протрите зеркала, стекло или краны. Для удаления налета на смесителях обмотайте полотенце вокруг крана на несколько минут.
• Сода. Смешайте соду с теплой водой до консистенции пасты. Нанесите на унитаз и оставьте на 2 часа. Затем смойте теплой водой.
• Хозяйственное мыло. Натрите кусок мыла на терке, залейте горячей водой до образования густой массы. Нанесите ее на ванну, оставьте на несколько часов, а затем смойте водой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как можно избавиться от накипи в чайнике.

Фото: Pixabay

