Когда не помогает средство из магазина: блогерша Марина посоветовала, как победить известковый камень в унитазе без химии

Блогерша Марина Жукова, которая часто дает советы по уборке, рассказала о чистке унитаза без химии.

«Кто бы мог подумать, что унитаз можно вылечить за 15 минут? Без химии, скобления и нервов! Проверено лично: работает лучше, чем бутылка с черепом» , — отметила она.

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По словам блогерши, помогут соль и уксус или уксусная эссенция. Что нужно:

- 2−3 ст. л. соли (не йодированной)

- уксусная эссенция 70% (разогретая)

- бумажные полотенца

- перчатки и палочка.

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Сначала разогреть уксусную эссенцию, но не кипятить. Пропитать в ней бумажные полотенца.

Можно добавить в уксус соль. Этот лайфхак Марина увидела у немецкой бабушки.

Затем убрать воду из унитаза. Прилепить пропитанные полотенца к налету.

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Оставить их на 30 минут. В результате унитаз будет сиять как новый.

«Даже дырочки под ободком прочистились, и вода снова потекла, как водопад. А налет — отвалился сам» , — рассказала блогерша.

Ранее Марина Жукова рассказала, как отмыть самую грязную кастрюлю.

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