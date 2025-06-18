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Когда не помогает средство из магазина: блогерша Марина посоветовала, как победить известковый камень в унитазе без химии
Блогерша Марина Жукова, которая часто дает советы по уборке, рассказала о чистке унитаза без химии.
«Кто бы мог подумать, что унитаз можно вылечить за 15 минут? Без химии, скобления и нервов! Проверено лично: работает лучше, чем бутылка с черепом» , — отметила она.
По словам блогерши, помогут соль и уксус или уксусная эссенция. Что нужно:
- 2−3 ст. л. соли (не йодированной)
- уксусная эссенция 70% (разогретая)
- бумажные полотенца
- перчатки и палочка.
Сначала разогреть уксусную эссенцию, но не кипятить. Пропитать в ней бумажные полотенца.
Можно добавить в уксус соль. Этот лайфхак Марина увидела у немецкой бабушки.
Затем убрать воду из унитаза. Прилепить пропитанные полотенца к налету.
Оставить их на 30 минут. В результате унитаз будет сиять как новый.
«Даже дырочки под ободком прочистились, и вода снова потекла, как водопад. А налет — отвалился сам» , — рассказала блогерша.
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