Накипь в чайнике: никогда не догадаетесь, что убирает проблему лучше химии

Жесткая вода портит вкус чая и кофе, а известковый налет в чайнике — не только эстетическая проблема, но и угроза здоровью и технике. Чтобы избежать поломки прибора и неприятного привкуса, украинцы все чаще выбирают народные методы очищения.

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Среди самых эффективных — уксус, лимонная кислота, сода, газированные напитки, рассол, фруктовая шелуха и даже комбинированная очистка, пишет издание «Полезные советы». Например, лимонная кислота подходит даже для электрочайников и не оставляет запаха, а рассол из-под солений способен убрать не только накипь, но и ржавчину.

1. Уксус (для металлических чайников)

• Смешайте 0,5 стакана уксуса с 1 л воды

• Залейте в чайник, доведите до кипения

• Оставьте на 10−15 мин, слейте, промойте

2. Лимонная кислота (для любых чайников)

• Добавьте 1−2 ч. л. лимонной кислоты на 1 л воды

• Прокипятите, оставьте на 30 мин.

• Слейте, промойте, прокипятите чистую воду

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3. Газированные напитки (Sprite, Coca-Cola)

• Выпустите газ, залейте в чайник

• Доведите до кипения, оставьте на 10 мин.

• Слейте, промойте, прокипятите воду

4. Пищевая сода

• Растворите 1 ст. ложку соды в 1 л воды

• Прокипятите, оставьте на 30 мин.

• Слейте, промойте, при необходимости — протрите губкой

5. Рассол

• Налить в чайник 1 л рассола

• Довести до кипения и оставить еще на полчаса

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6. Шелуха

• Налить в чайник 1 л холодной воды

• Добавить шелуху картофеля, яблок или груш

• Довести до кипения на медленном огне

• Выключить огонь и оставить чайник с водой и шелухой на 2 часа

• После этого нужно промыть чайник

Раньше рассказывали о том, как самостоятельно почистить кофеварку.

Фото: servicio.com.ua

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