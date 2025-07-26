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Накипь в чайнике: никогда не догадаетесь, что убирает проблему лучше химии

14:01 26 июля 2025
Как удалить накипь в чайнике - Народные средства против жесткой воды - Фото: servicio.com.ua

Жесткая вода портит вкус чая и кофе, а известковый налет в чайнике — не только эстетическая проблема, но и угроза здоровью и технике. Чтобы избежать поломки прибора и неприятного привкуса, украинцы все чаще выбирают народные методы очищения.

Среди самых эффективных — уксус, лимонная кислота, сода, газированные напитки, рассол, фруктовая шелуха и даже комбинированная очистка, пишет издание «Полезные советы». Например, лимонная кислота подходит даже для электрочайников и не оставляет запаха, а рассол из-под солений способен убрать не только накипь, но и ржавчину.

1. Уксус (для металлических чайников)
• Смешайте 0,5 стакана уксуса с 1 л воды
• Залейте в чайник, доведите до кипения
• Оставьте на 10−15 мин, слейте, промойте

2. Лимонная кислота (для любых чайников)
• Добавьте 1−2 ч. л. лимонной кислоты на 1 л воды
• Прокипятите, оставьте на 30 мин.
• Слейте, промойте, прокипятите чистую воду

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3. Газированные напитки (Sprite, Coca-Cola)
• Выпустите газ, залейте в чайник
• Доведите до кипения, оставьте на 10 мин.
• Слейте, промойте, прокипятите воду

4. Пищевая сода
• Растворите 1 ст. ложку соды в 1 л воды
• Прокипятите, оставьте на 30 мин.
• Слейте, промойте, при необходимости — протрите губкой

5. Рассол
• Налить в чайник 1 л рассола
• Довести до кипения и оставить еще на полчаса

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6. Шелуха
• Налить в чайник 1 л холодной воды
• Добавить шелуху картофеля, яблок или груш
• Довести до кипения на медленном огне
• Выключить огонь и оставить чайник с водой и шелухой на 2 часа
• После этого нужно промыть чайник

Раньше рассказывали о том, как самостоятельно почистить кофеварку.

Фото: servicio.com.ua

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