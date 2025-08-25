Шпионка на подоконнике: установила камеру возле ТЦК и корректировала атаки на Киевщину и Чернигов

В Украине продолжается борьба с коллаборантами. Служба безопасности Украины разоблачила в Чернигове агента фсб, готовившую новый удар рашистов по северным регионам Украины. Об этом сообщили в ведомстве.

«Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Чернигове еще одну агентку фсб. Злоумышленница готовила координаты для новой серии воздушных атак россии по северному региону Украины. Во время задержания женщина пыталась удалить переписку со своим куратором и разбить смартфон, чтобы избавиться от вещественных доказательств. По материалам дела, фигуранткой является 39-летняя местная жительница. которая попала во внимание оккупантов через Телеграм-каналы по поиску „легких заработков“», — говорится в сообщении.

После вербовки женщину «отправили» на Киевщину, где она пыталась обнаружить и передать врагу геолокации аэродромов с боевыми вертолетами.

«Как установило расследование, фигурантка получила от фсб „маршрутное письмо“ с ориентировочными адресами возможного базирования военных объектов, возле которых она должна была провести доразведку. Впрочем, в нем не было никаких актуальных координат Сил обороны Украины. После того как фигурантка не обнаружила оборонных объектов по координатам местных по координатам куратора, она вернулась в Чернигов для корректировки воздушных атак рашистов по местным военкоматам», — сообщили в СБУ.

По инструкции российской спецслужбы она арендовала квартиру в 9-этажном доме возле ТЦК.

«На подоконнике женщина установила телефонную камеру с удаленным доступом для фсб. Таким образом рашисты надеялись отследить время, когда на объекте больше всего сосредоточены военнообязанные, чтобы ударить по ним ракетой. Сотрудники СБУ пошагово задокументировали преступления агентки и обезопасили локации Сил обороны в зоне ее разведактивности. На финальном этапе спецоперации фигурантка была задержана в ее конспиративной квартире», — говорится в сообщении.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в структуре Минобороны обнаружили еще одного российского «крота».

