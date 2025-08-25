- 10:05 Беспилотники россиян охотятся за гражданским транспортом на трассе Херсон — Николаев, — Херсонская ОВА
- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
- 09:39 На каком канале смотреть онлайн «Серветт» — «Шахтер»: букмекеры верят в успех дончан в Женеве
- 09:33 Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко помогает россиянам обходить санкции, — Тарас Загородний
- 09:30 Десятки дронов врага атаковали Украину в ночь на 26 августа: каков результат работы ПВО
- 09:22 «Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк
- 08:56 Польша не сможет отключить Starlink для Украины: у Навроцкого сделали важное заявление
- 08:36 В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть
- 08:17 Козерогам — встреча с прошлым, Близнецам — новая любовь, а Ракам — шанс начать снова: гороскоп на 26 августа
- 25.08 22:02 Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: готовится быстро и просто
- 25.08 21:33 Дженнифер Гарнер призналась, почему назвала свою старшую дочь Вайолет
- 25.08 21:03 Лучше всего подходит для котлет: почему это мясо полезнее индейки
Шпионка на подоконнике: установила камеру возле ТЦК и корректировала атаки на Киевщину и Чернигов
В Украине продолжается борьба с коллаборантами. Служба безопасности Украины разоблачила в Чернигове агента фсб, готовившую новый удар рашистов по северным регионам Украины. Об этом сообщили в ведомстве.
«Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Чернигове еще одну агентку фсб. Злоумышленница готовила координаты для новой серии воздушных атак россии по северному региону Украины. Во время задержания женщина пыталась удалить переписку со своим куратором и разбить смартфон, чтобы избавиться от вещественных доказательств. По материалам дела, фигуранткой является 39-летняя местная жительница. которая попала во внимание оккупантов через Телеграм-каналы по поиску „легких заработков“», — говорится в сообщении.
После вербовки женщину «отправили» на Киевщину, где она пыталась обнаружить и передать врагу геолокации аэродромов с боевыми вертолетами.
«Как установило расследование, фигурантка получила от фсб „маршрутное письмо“ с ориентировочными адресами возможного базирования военных объектов, возле которых она должна была провести доразведку. Впрочем, в нем не было никаких актуальных координат Сил обороны Украины. После того как фигурантка не обнаружила оборонных объектов по координатам местных по координатам куратора, она вернулась в Чернигов для корректировки воздушных атак рашистов по местным военкоматам», — сообщили в СБУ.
По инструкции российской спецслужбы она арендовала квартиру в 9-этажном доме возле ТЦК.
«На подоконнике женщина установила телефонную камеру с удаленным доступом для фсб. Таким образом рашисты надеялись отследить время, когда на объекте больше всего сосредоточены военнообязанные, чтобы ударить по ним ракетой. Сотрудники СБУ пошагово задокументировали преступления агентки и обезопасили локации Сил обороны в зоне ее разведактивности. На финальном этапе спецоперации фигурантка была задержана в ее конспиративной квартире», — говорится в сообщении.
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в структуре Минобороны обнаружили еще одного российского «крота».336
Читайте нас в Facebook
Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени