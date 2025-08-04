41.37 / 41.93 47.88 / 48.64
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Призывал ударить по Харьковскому ТЦК: в структуре Минобороны выявили еще одного российского «крота»

12:44 4 августа 2025
СБУ задержала российского крота в структуре Минобороны

В Украине продолжается борьба с коллаборантами. Служба безопасности Украины задержала «крота» гру в Госспецтрансслужбе Минобороны Украины. Об этом сообщили в ведомстве.

«Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну попытку агентурного проникновения российской военной разведки (более известной как гру) в Силах обороны Украины. По результатам действий на опережение на Днепропетровщине задержан мобилизованный в боевую бригаду Государственной специальной транспортной службы Минобороны Украины, который работал на врага. Задержание произошло еще на этапе, когда фигурант проходил общевойсковую подготовку на полигоне. Как установило расследование, военный был завербован оккупантами сразу после мобилизации в соответствующее подразделение. Он попал в поле зрения гру из-за своих пророссийских комментариев в соцсетях», — говорится в сообщении.

Главной задачей агента была корректировка воздушных атак россии по Силам обороны в Днепропетровской области.

РЕКЛАМА

«Задокументировано, что фигурант „слил“ российской спецслужбе геолокации воинской части, где он проходил военную подготовку. Затем агент начал собирать координаты смежных формирований Сил обороны, по которым оккупанты планировали осуществить ракетные удары. Собранные разведданные агент мессенджером передавал куратору в виде отметок на гугл-картах с подробным описанием потенциальных „целей“», — сообщили в СБУ.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила «крота», задокументировала его контакты с российским гру и задержала.

«В ходе спецоперации были проведены мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности. При обыске у задержанного изъят телефон с доказательствами работы на врага. Следователи СБУ в Днепропетровской области сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога», — говорится в сообщении.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», в Николаеве СБУ задержала российских агентов.

169

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как прочистить слив в раковине на кухне. Фото - скриншот

Секрет, о котором молчат сантехники: как легко прочистить трубы на кухне

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году. Фото - Pixabay

В Украине изменят требования для выхода на пенсию: какое условие будет должен выполнить каждый

Латгальский салат из огурцов

Латгальский салат из огурцов: такой вкуснятины вы еще не готовили

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа

Близнецы могут получить выгодное предложение, а Девам нужно проявить инициативу: финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа

Следующий материал
Новости партнеров