фсб пыталась убить командира «Волков Да Винчи», но вмешалась СБУ

В Украине продолжается борьба с коллаборантами. Служба безопасности Украины предотвратила планы ФСБ ликвидировать командира 108-го отдельного батальона «Волки Да Винчи» Сергея Филимонова. Об этом сообщили в ведомстве.

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«Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ „Волки Да Винчи“ Сергея Филимонова. По материалам дела, покушение на него готовила фсб. Для совершения преступления российская спецслужба завербовала жителя Днепропетровщины под видом работы на СБУ. Агентурные операции „под чужим флагом“ — это достаточно новая тактика для российской спецслужбы. Во время вербовочных бесед представители ФСБ выдают себя за сотрудников Службы безопасности и ставят задачу агентам якобы в интересах Украины», — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что именно на такой «крючок» попал участник АТО из Каменского, который был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить работающего на рф корректировщика, а не украинского военного командира.

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«Как установило следствие, мужчине в одной из соцсетей позвонила представительница российской спецслужбы, выдавшая себя за сотрудницу Службы безопасности Украины. В процессе разговора она сообщила, что интернет-магазин, где фигурант ранее заказывал медицинские препараты, якобы финансирует войска россии. Эту вымышленную информацию она использовала для обвинения украинца в „государственной измене“ и сообщила о якобы открытом против него уголовном деле. С целью усиления психологического давления представители фсб направили мужчине поддельную повестку о вызове на допрос в СБУ. После этого ему предложили вроде бы „сотрудничество“ со Службой в обмен на закрытие уголовного дела. Для этого фигуранту направили анкету о приеме в СБУ и дали указание прибыть в Киев», — говорится в сообщении.

Кураторы от фсб манипулировали патриотическими убеждениями украинца, искренне считавшего, что он помогает украинской спецслужбе бороться с врагом.

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«В переписке со своим связным мужчина выражал готовность уничтожать оккупантов — даже ценой собственной жизни. После прибытия в Киев завербованному поставили задачу: арендовать квартиру в жилом комплексе, где, по версии ФСБ, проживал украинский военный командир, которого планировали ликвидировать, и начать слежку за автомобилем Сергея Филимонова. При этом сотрудник фсб представил украинского военного как „предателя“, якобы наводящего удары по Киеву. После одного из массированных ракетных ударов по столице куратор убеждал фигуранта, что ответственность за это несет „объект“, за которым он следит», — сообщили в СБУ.

Завербованный регулярно посылал куратору фотоотчеты о визуальном наблюдении: фотографии со двора дома и описание перемещений военного.

«Впоследствии куратор из фсб передал фигуранту координаты схрона на окраине Киева, где было спрятано автоматическое оружие. После получения автомата Калашникова мужчина продолжил слежку, а впоследствии получил указание ликвидировать украинского воина. Оперативники СБУ задержали завербованного, когда он выходил на улицу со снаряженным оружием. Во время обыска у него изъят мобильный телефон, с которого фигурант переписывался с куратором по фсб», — говорится в сообщении.

Задержанному доложено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное хранение оружия и боеприпасов.

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Как писали «ФАКТЫ», в Николаеве СБУ задержала российских агентов.

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