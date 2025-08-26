Два поражения оккупантов на Донбассе и смена тактики: эксперт рассказал о последствиях наступления россиян

После некоторых успехов россиян под Добропольем в середине августа на данном направлении ВСУ нанесли противнику серьезные поражения. Тем самым были решены сразу две задачи, а враг начал менять тактику, сообщил «ФАКТАМ» военный эксперт Дмитрий Снегирев.

О военном и политическом поражении оккупантов, которые наиболее активны на Покровском и Лиманском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ. Особенно важным населенным пунктом стал город Родинское в Покровской громаде.

Как отмечает Снегирев, российские оккупанты не останавливают наступления в районе Родинского, чтобы взять под свой контроль трассу, ведущую в Покровск. Особенно тяжелые бои идут на территории шахты, а учитывая, что это промзона, ВСУ удается держать позиции, не давая возможность оккупантам продвинуться вглубь. Пока же враг давит на Родинское, ВСУ сумели локализовать прорыв в направлении Доброполья.

В середине августа враг проник сюда через сложный для обороны ландшафт местности, просачиваясь малыми группами без техники. Так, сперва малая группа закрепляется, затем подходит подкрепление, и таким образом идет накопление. Сыграли роль и фактор нехватки личного состава ВСУ, и повторение ошибок, при которых оккупанты ударили в стык подразделений ВСУ, что делали уже ранее не раз.

Однако в ходе последовавшего затем контрудара ВСУ армия рф понесла большие потери в личном составе и военной технике. Только за одни сутки враг терял по 50 человек убитыми и 40 ранеными, а также военную технику.

В общей сложности, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, безвозвратные потери противника составили 984 человека, то есть практически батальонно-тактическая группа вооруженных сил страны-оккупанта. Ранены были около 355 оккупантов. Еще около 40 российских военнослужащих захвачены в плен, что усиливает позицию украинской стороны в переговорном процессе для возвращения украинских военнопленных.

«Акцентирую внимание на потерях тяжелой бронетехники оккупантов: 11 танков уничтожено. Это свидетельствует о том, что оккупанты спешно меняли тактику и стратегию ведения боевых действий на Добропольском направлении», — подчеркнул эксперт.

Ранее российские оккупационные войска практически не использовали в боях тяжелую бронетехнику, а действовали большим количеством малых штурмовых групп по 8−12 человек. Теперь же хорошо виден комбинированный характер атак на позиции Сил обороны Украины, а количество уничтоженной бронетехники свидетельствует об увеличенных возможностях украинских беспилотных систем. Следует отметить, что было уничтожено и восемь боевых бронированных машин, и, что примечательно, 112 единиц авто- и мототехники.

В результате успешных действий Сил обороны Украины был деоккупирован ряд населенных пунктов: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой колодец.

«Обращаю внимание, что Силам обороны Украины удалось сорвать политическую составляющую наступления российских войск на Добропольском направлении. Оно не случайно совпало с проведением встречи американского президента с российским диктатором, на которой последний пытался использовать тактические успехи на Добропольском направлении как аргумент давления не столько на украинскую, сколько на американскую сторону, пытаясь продавить собственное видение окончания войны в Украине. Думаю, что замысел заключался в том, что если Украина не согласится на условия рф по выводу подразделений ВСУ с Донбасса, то враг все же решит это вопрос, но военным путем», — назвал эксперт второе поражение врага под Добропольем, на этот раз политическое.

По словам Дмитрия Снегирева, москва хотела показать, что если она якобы имеет тактические успехи, то может и без США решить вопрос с полным контролем над Донецкой областью, а значит, и переговоры им не нужны. Таким образом россияне пытались бить сразу по двум ключевым игрокам — по позиции США и блокированию участия президента Украины в переговорном процессе, с конечной целью — подрыв переговорных позиций Украины. Однако пошло не так, как хотелось оккупантам.

«Таким образом, успехи Сил обороны Украины на Добропольском направлении — это прежде всего политическая составляющая. Пока угрозы прорыва в сторону Доброполья нет. Напомню, Силы обороны Украины преуспевают на нескольких направлениях, в частности, в Донецкой области зачищено шесть населенных пунктов. Продолжается проведение стабилизационных действий в направлении Доброполья. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ», — резюмировал Дмитрий Снегирев.

Тем временем, как ранее сообщали «ФАКТЫ», враг усиливает наступательные действия в районе Покровска и Мирнограда.

