Ситуация на востоке обостряется: рф прорывается в Покровск и Мирноград — отчет ISW

В Донецкой области россияне недавно продвинулись в районе Покровска в Мирнограде. Об этом сообщил Американский Институт изучения войны ISW.

Исследователи ссылаются на геолокационные видеозаписи, свидетельствующие о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Мирнограда.

Дополнительных продвижений россиян в зоне прорыва у Доброполья американские исследователи войны не фиксируют, однако сообщают, что на этом участке фронта россияне атаковали вблизи Нового Шахового, в направлении Белицкого, возле Маяка и Шахового.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Силы обороны освободили от россиян четыре села в Донецкой области — Михайловку, Новомихайловку, Зеленый Гай, Владимировку.

Во время освобождения Новомихайловки, согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы из других участков фронта.

Также сообщается, что Силы обороны Украины активно атакуют врага в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области. По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском направлении продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км.

