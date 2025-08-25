- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
- 09:39 На каком канале смотреть онлайн «Серветт» — «Шахтер»: букмекеры верят в успех дончан в Женеве
- 09:33 Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко помогает россиянам обходить санкции, — Тарас Загородний
- 09:30 Десятки дронов врага атаковали Украину в ночь на 26 августа: каков результат работы ПВО
- 09:22 «Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк
- 08:56 Польша не сможет отключить Starlink для Украины: у Навроцкого сделали важное заявление
- 08:36 В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть
- 08:17 Козерогам — встреча с прошлым, Близнецам — новая любовь, а Ракам — шанс начать снова: гороскоп на 26 августа
- 25.08 22:02 Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: готовится быстро и просто
- 25.08 21:33 Дженнифер Гарнер призналась, почему назвала свою старшую дочь Вайолет
- 25.08 21:03 Лучше всего подходит для котлет: почему это мясо полезнее индейки
- 25.08 20:46 «Серия „Сорочинская ярмарка“, стоившая фантастически дорого, экспортировалась в Канаду и Японию», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
Ситуация на востоке обостряется: рф прорывается в Покровск и Мирноград — отчет ISW
В Донецкой области россияне недавно продвинулись в районе Покровска в Мирнограде. Об этом сообщил Американский Институт изучения войны ISW.
Исследователи ссылаются на геолокационные видеозаписи, свидетельствующие о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Мирнограда.
Дополнительных продвижений россиян в зоне прорыва у Доброполья американские исследователи войны не фиксируют, однако сообщают, что на этом участке фронта россияне атаковали вблизи Нового Шахового, в направлении Белицкого, возле Маяка и Шахового.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Силы обороны освободили от россиян четыре села в Донецкой области — Михайловку, Новомихайловку, Зеленый Гай, Владимировку.
Во время освобождения Новомихайловки, согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы из других участков фронта.
Также сообщается, что Силы обороны Украины активно атакуют врага в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области. По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском направлении продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км.191
Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени