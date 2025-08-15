«Прорыв» россиян под Добропольем: эксперт рассказал, что происходит и какая цель у врага

Информацию некоторых аналитиков о глубоком прорыве российских оккупантов в направлении Доброполья в ВСУ опровергли, заявив, что речь идет о применении тактики малых штурмовых групп. Сами по себе такие прорывы не страшны и имеют целью скорее облегчение оккупации Покровска и дипломатическое давление, считает военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам на это указывает ряд факторов. Также в пользу этого говорят и свидетельства украинских военных, опровергающих заявления аналитического ресурса DeepState о стремительном продвижении врага на Покровском направлении.

Эксперт напомнил, что, по данным DeepState, враг имеет продвижение примерно на 10 км, занял ряд населенных пунктов и это грозит быстрым падением Доброполья. Однако в ВСУ пояснили, что на Покровском и Добропольском направлениях фиксируются продвижения небольших групп российских войск, около 10 человек. Они смогли пройти первую линию обороны украинских военных, но это не означает, что они взяли под контроль ту территорию, которую отразили на картах аналитические проекты.

Переброшенные туда подразделения успешно уничтожают врага. Так, по данным телеграм-канала azov media, корпусом Национальной гвардии Украины «Азов» за 12−13 августа был ликвидирован 151 оккупант, ранены свыше 70 захватчиков и взято в плен 8 российских военнослужащих.

Как отмечает Дмитрий Снегирев, театр боевых действий сместился на фланги Покровского фронта — в направлении Мирнограда и Доброполья. Вооруженные силы рф пытаются выйти к трассе в районе населенного пункта Родинское, чтобы перерезать единственную асфальтированную дорогу. Несмотря на сложную обстановку на Покровском направлении и непосредственно у города Покровск, говорить о том, что российские оккупанты уже имеют значительные тактические успехи в Покровске, преждевременно.

«Основная проблема для Покровской агломерации (не только для Покровска) — это не удар прямо в лоб, то есть попытка прорыва российской армией позиций Сил обороны Украины на Покровском направлении. Российские оккупанты действуют тактикой малых штурмовых групп в количестве от 8 до 12 человек. Это не разведывательно-диверсионная группа (ДРГ) — это тактика малых штурмовых групп. Но большое количество и на узком участке фронта, кроме того, создает преимущество в огневом поражении. Это и позволяет осуществлять тактические продвижения в глубь украинской обороны», — говорит эксперт об успешности применения новой тактики оккупантами.

Также Дмитрий Снегирев напоминает, что Покровск — это крупный промышленный город, с развитой промышленной зоной и очень плотной городской застройкой. Поэтому говорить о том, что оккупанты уже имеют тактические преимущества в Покровске и тем более — создана угроза падения города, нельзя. Гораздо меньший по размеру Часов Яр российские оккупанты не могут взять в течение полутора лет. «Поэтому, по моему мнению, — отмечает Дмитрий Снегирев, — именно атаки непосредственно штурмовыми группами на Покровск — это не более чем попытка растянуть оперативные резервы Сил обороны Украины именно с флангов, где сосредоточены основные удары российских оккупантов».

Эксперт считает, что информационный шум вокруг прорыва российских ДРГ в Покровск оказался лишь отвлекающим маневром, а основное усилие оккупантов было смещено на правый фланг — в район Мирнограда и Доброполья. Их целью является создание «малого котла», который сделал бы невозможным оборону Покровска. Поскольку штурма города они стараются избежать, то перешли к тактике охвата по флангам и попыткам взять под непосредственный контроль пути снабжения Сил обороны Украины.

«Не случайно основной театр боевых действий сейчас как раз на Мирноградском, Добропольском направлениях, то есть по флангам. Там оккупанты пытаются со стороны населенного пункта Разино выйти на непосредственный контроль над трассой в районе населенного пункта Родинское. Это единственная асфальтированная дорога, по которой Силы обороны Украины перебрасывают оперативные резервы и вывозят раненых. И, соответственно, в случае тактических успехов оккупантов тогда создается угроза оперативного окружения. Но еще раз подчеркну: только угроза, которая сейчас стабилизирована», — акцентирует Дмитрий Снегирев.

По мнению собеседника «ФАКТОВ», информация о прорыве активно распространяется россиянами на фоне подготовки встреч Трампа и путина и заявлений американского президента о желании вернуть Украине значительные участки территории.

«А теперь представим, что это информационное давление со стороны россии, показывающее тактический успех. Фактически страна-оккупант в лице российского диктатора говорит Трампу: «А зачем нам с тобой договариваться, если мы уже вышли на админграницу Днепропетровской области? Через неделю-две мы решим вопрос захвата всей Донецкой области», — поясняет эксперт смысл шумихи вокруг якобы прорыва рф под Добрпольем.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами также заявил о том, что считает целью российского прорыва на Покровском направлении создание информационного фона перед встречей президента США Дональда Трампа и российского диктатора.

«Говоря о ситуации под Покровском, подчеркну, что россияне пытаются обойти город с флангов, но в лоб они его не возьмут никогда. Россияне уже давно действуют малыми пехотными группами, которых посылают много, чтобы создать преимущество на узком участке фронта. А учитывая растянутость линий корпусов и недоукомплектацию личным составом, происходит „утечка“. Но все эти сообщения о прорывах на 18 км не соответствуют действительности. Сейчас проводятся стабилизационные действия, чтобы исключить подобные сценарии», — подчеркивает Дмитрий Снегирев.

Тем временем ряд экспертов полагают, что следующие несколько дней в районе Покровска, вероятно, будут критически важными для способности Украины предотвратить российский прорыв на данном направлении.

