Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии

Пока штат слуг и помощников принца Уильяма и Кейт Миддлтон готовят вещи для переезда в новый дом семейства в Виндзорском парке, сами принц, принцесса и их дети отправились в небольшую поездку в Шотландию.

Об этом пишут зарубежные СМИ.

В частности, папарацци сняли королевскую семью по дороге в церковь в Шотландии.

На снимках Кейт сидит на пассажирском сиденье автомобиля Range Rover рядом с 43-летним мужчиной, принцем Уильямом. На задних местах расположились дети пары: 12-летний наследный принц Джордж, 10-летняя принцесса Шарлотта и семилетний принц Луи.

Отмечается, что воскресную службу в церкви Crathie Kirk, куда направлялась семья, посетили также король Великобритании Чарльз III и королева Камилла.

При этом, что больше всего заинтересовало представителей СМИ, так это то, что волосы Кейт, которые в 2024 году сообщили о своей борьбе с раком, стали еще светлее, чем были во время ее недавнего посещения Центра раннего развития.

По мнению журналистов, принцесса Уэльская много лет предпочитала свой натуральный русый оттенок, но в последние месяцы он становится заметно светлее.

Британский психолог Кэролин Мэйр рассказала Fox News Digital, что, возможно, Кейт хочет чувствовать себя «ярче и энергичнее», отметив, что волосы — это часть нашей личности.

«Волосы — наша главная гордость и символ здоровья и женственности. Возможно, Кейт хочет начать жизнь заново и взглянуть на него более оптимистично», — заявила Мэйр.

Отметим, что Кейт Миддлтон с 2011 года замужем за принцем Уильямом, сыном короля Великобритании Чарльза III и принцессы Дианы. У пары трое детей. В 2024 году принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости и на время исчезла из публичного пространства, что породило множество конспирологических теорий. Вскоре Кейт объявила, что она обнаружила рак. После продолжительного лечения в начале этого года принцесса сообщила, что вышла в ремиссию и постепенно вернулась к королевским обязанностям.

Напомним, что, по информации СМИ, принц Уильям к Рождеству станет королем, радующим и смущающим некоторых подданных, ведь это значит, что к этому времени уйдет из жизни его отец, король Чарльз III, которого многие британцы любят и уважают.

