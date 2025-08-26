- 26.08 22:01 Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
- 26.08 21:32 «Она хочет, чтобы ее лицо двигалось»: Мадонна приняла важное решение по совету своего парня Акима
- 26.08 21:03 Посадите эти растения после выкапывания лука: урожай гарантирован
- 26.08 20:34 «Мечтал построить для детей новое жилье в Виннице»: воин из Бахмута не перенес тяжелых ранений, полученных в бою
- 26.08 20:30 Пять суток полз к своим с перерезанным горлом: сержант Нацгвардии пережил пытки и казнь в российском плену под Покровском
- 26.08 20:07 Паста с креветками: сытное и оригинальное блюдо для всей семьи
- 26.08 19:51 Кабмин разрешил 18 — 22-летним украинцам выезд за границу во время военного положения
- 26.08 19:41 Не следует переоценивать влияние ATACMS и Storm Shadows на ход войны, — СМИ
- 26.08 19:38 Медсестра из Чугуева систематически грабила погибших воинов: прокуратура разоблачила схему
- 26.08 19:30 Сомнительные и похожие на целенаправленную пиар-кампанию: Кушнирук о призывах НБУ проверить репутацию Олега Гороховского
- 26.08 19:29 Львам — «Правосудие» и честность перед самим сбой, Водолеям — «Колесница» и преодоление препятствий,: Таро-прогноз на 27 августа
- 26.08 19:19 Зависит от мужчины: легендарный певец шокировал признанием
Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
Пока штат слуг и помощников принца Уильяма и Кейт Миддлтон готовят вещи для переезда в новый дом семейства в Виндзорском парке, сами принц, принцесса и их дети отправились в небольшую поездку в Шотландию.
Об этом пишут зарубежные СМИ.
В частности, папарацци сняли королевскую семью по дороге в церковь в Шотландии.
На снимках Кейт сидит на пассажирском сиденье автомобиля Range Rover рядом с 43-летним мужчиной, принцем Уильямом. На задних местах расположились дети пары: 12-летний наследный принц Джордж, 10-летняя принцесса Шарлотта и семилетний принц Луи.
Отмечается, что воскресную службу в церкви Crathie Kirk, куда направлялась семья, посетили также король Великобритании Чарльз III и королева Камилла.
При этом, что больше всего заинтересовало представителей СМИ, так это то, что волосы Кейт, которые в 2024 году сообщили о своей борьбе с раком, стали еще светлее, чем были во время ее недавнего посещения Центра раннего развития.
По мнению журналистов, принцесса Уэльская много лет предпочитала свой натуральный русый оттенок, но в последние месяцы он становится заметно светлее.
Британский психолог Кэролин Мэйр рассказала Fox News Digital, что, возможно, Кейт хочет чувствовать себя «ярче и энергичнее», отметив, что волосы — это часть нашей личности.
«Волосы — наша главная гордость и символ здоровья и женственности. Возможно, Кейт хочет начать жизнь заново и взглянуть на него более оптимистично», — заявила Мэйр.
Отметим, что Кейт Миддлтон с 2011 года замужем за принцем Уильямом, сыном короля Великобритании Чарльза III и принцессы Дианы. У пары трое детей. В 2024 году принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости и на время исчезла из публичного пространства, что породило множество конспирологических теорий. Вскоре Кейт объявила, что она обнаружила рак. После продолжительного лечения в начале этого года принцесса сообщила, что вышла в ремиссию и постепенно вернулась к королевским обязанностям.
Напомним, что, по информации СМИ, принц Уильям к Рождеству станет королем, радующим и смущающим некоторых подданных, ведь это значит, что к этому времени уйдет из жизни его отец, король Чарльз III, которого многие британцы любят и уважают.499
Читайте нас в Facebook
Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа
Львам — «Правосудие» и честность перед самим сбой, Водолеям — «Колесница» и преодоление препятствий,: Таро-прогноз на 27 августа