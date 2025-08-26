Составлен рейтинг самых красивых актрис 2025 года: кто вошел в первую тройку

В мире кино часто составляют разные списки красивых актеров и актрис, вызывающих не меньше заинтересованности, чем списки претендентов на получение «Оскара».



На днях свой список самых красивых актрис 2025 обнародовал крупнейший в мире портал о кинематографе IMDb (Internet Movie Database).

«В мире кино внешность обсуждают громче профессиональных навыков, поэтому ежегодные рейтинги красоты вызывают неизменный ажиотаж», — объяснили свой замысел авторы рейтинга.

Возглавила престижный список 35-летняя австралийская звезда Марго Робби (на главном фото). Актриса, которая уже несколько лет не сходит с первых позиций разных рейтингов, продолжает удерживать звание одной из самых влиятельных фигур в Голливуде. Ее карьера, начавшаяся с австралийского сериала «Соседи», достигла невероятных высот благодаря ролям в таких блокбастерах, как «Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц» и «Однажды в Голливуде». Марго всегда смотрится идеально, и даже после родов ей удалось довольно быстро прийти в форму.

Второе место в рейтинге IMDb заняла 33-летняя американская актриса Шейлин Вудли, известная по фильмам Дивергент и Винные звезды. Ее природная красота и актерская глубина уже много лет привлекают внимание как зрителей, так и критиков.

Замыкает тройку лидеров 33-летняя китайская актриса Дилраба Дилмурат. То, что звезда вошла в топ-3, отражает растущее влияние азиатского кинематографа на мировой арене и признание новых стандартов красоты, выходящих за рамки традиционных западных канонов.

А подтверждает эту тенденцию 25-летняя южнокорейская актриса и певица Нэнси Макдони, занявшая 4 место. Девушка уже не раз входила в топ самых красивых женщин мира. Поклонники особенно любят Нэнси за ее любовь к экспериментам с внешностью и образами. При этом каждое ее появление вызывает волну увлечения у фанатов корейской культуры.

На пятом месте оказалась 35-летняя индийская звезда Крити Санон. Ее называют одной из самых ярких и разносторонних звезд современного Болливуда.

Шестую позицию заняла 28-летняя пакистанская актриса Хания Аамир, чья популярность вышла далеко за пределы родной страны. Известная по драме «Титли» и романтическому сериалу «Ишкья», Аамир также является послом бренда Maybelline New York, подтверждающим ее статус не только успешной актрисы, но и влиятельной медийной личности.

Седьмое место досталось 37-летней кубино-испанской актрисе Ани де Армас, которую в последнее время активно обсуждается в прессе по слухам о романе с Томом Крузом. Ее карьера — яркий пример успешного перехода из испанского кино в Голливуд: начав с небольших ролей в Испании, она приобрела мировую известность благодаря участию в фильмах «Бегущий по лезвию 2049» и «Не время умирать».

Восьмую строчку рейтинга заняла 35-летняя британская актриса Эмма Уотсон, которая, несмотря на то, что в последнее время отошла от активной актерской деятельности, продолжает оставаться одной из самых известных и влиятельных фигур в мире кино. Начав с роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере, Уотсон построила поразительную карьеру, совмещая актерскую работу с активной правозащитной деятельностью и продвижением феминистских идей.

Девятое место в списке вызвало, пожалуй, самые неоднозначные реакции — его заняла 39-летняя Эмбер Херд, которая, несмотря на последовавший за ним скандальный развод с Джонни Деппом и «отмена», все же была включена в рейтинг. Этот факт показывает, что создатели топа ориентировались прежде всего на внешние актрисы, а не на ее репутацию в медиапространстве.

Замыкает десятку лидеров 31-летняя турецкая актриса Ханде Эрчел. Широкую популярность звезда получила благодаря роли в сериале «Постучайся в мою дверь». Сегодня многие россиянки считают ее эталоном красоты.

В то же время авторы рейтинга отмечают, что составление таких списков — это всегда субъективный процесс, вызывающий споры и дискуссии. Критерии отбора могут включать не только внешние данные, но и популярность зрителей, количество поклонников в соцсетях, медийность и даже успешность последних проектов. Тем не менее именно эти списки позволяют увидеть определенные тенденции в развитии индустрии кино и изменении стандартов красоты.

Напомним, что в Голливуде иногда составляют и довольно странные рейтинги — например, «список самых нежелательных холостяков».

