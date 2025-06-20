Том Круз скоро получит свой первый «Оскар»: что известно

Несмотря на популярность среди женщин, коллеги оценивают деятельность Тома Круза куда менее благосклонно: за всю свою долгую карьеру в кино актер не получил ни одного «Оскара»! И вот, кажется лед тронулся: звезда фильмов «Миссия невыполнима» осенью получит свой первый «Оскар», пишут зарубежные СМИ.

ВІДЕО ДНЯ

62-летнему Тому Крузу вручат награду за развитие кинематографа («почетный «Оскар»), которой удостаиваются актеры, в течение всей жизни вносившие исключительный вклад в развитие кинематографического искусства и науки, а также которые имеют «исключительные заслуги перед академией».

Известно, что церемония вручения состоится 16 ноября в Лос-Анджелесе. По словам президента академии Джанет Янг, почетные награды также получат актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Винн Томас, а певица Долли Партон — премию имени Джина Хершолта за заслуги в области гуманитарной деятельности.

РЕКЛАМА

К тому же в начале июня, напоминает издание, Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса после выполнения опасного трюка — артист прыгал с горящим парашютом.

Ранее стало известно, почему Том Круз пытается «ускорить» женитьбу на Ани де Армас — оказывается, он намерен успеть родить ребенка.

РЕКЛАМА

131

Читайте нас в Facebook