Розничные цены изменятся? Какие овощи в Украине могут подешеветь уже в ближайшее время

Недавно Госстат обнадежил украинцев заявлением, что по итогам июля цены в Украине немного упали, в основном за счет снижения цен на овощи. Не исключено, что уже вскоре украинцы смогут увидеть более дешевые овощи в розницу, прежде всего морковь, помидоры и кабачки.

Об этом говорят данные еженедельного мониторинга компании EastFruit, причем наиболее продаваемым товаром остаются помидоры — каждое 8-е предложение овощей на рынке касается именно томатов. Причем именно последний товар упал в цене сильнее всего.

Так, если на 15 августа 1 кг помидоров в опте стоил 22−50 гривен, то на 22 августа цены упали до 15−38 гривен. Также заметно подешевели кабачки — с 15−28 до 10−25 гривен за килограмм в тот же период. Еще одним подешевевшим овощем стала морковь, правда ее оптовая цена снизилась несущественно — с 11−13 до 10−13 грн/кг.

Отметим, что розничная цена на данные овощи в Украине по данным портала «Минфин» составляет:

от 62 до 72 гривен за помидоры;

16 гривен за 1 кг моркови.

В то же время выросли в цене свекла, сладкий перец, пекинская и цветная капуста. Слабее всего из этого перечня, всего на 1 гривну (с 9−12 до 10−12 гривен), выросла средняя стоимость 1 килограмма свеклы, остальные же овощи стали стоить за неделю в среднем на 15 гривен дороже (сладкий перед максимально до 60 грн, пекинская капуста до 45 грн. и цветная до 65 грн).

Пока особых тенденций для изменения ситуации на рынке нет, скорее напротив, учитывая предложение томатов, цены на них продолжат падение.

Как сообщали «ФАКТЫ», несмотря на засуху в Украине неплохие урожаи основных культур борщевого набора.

