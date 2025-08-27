- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
Розничные цены изменятся? Какие овощи в Украине могут подешеветь уже в ближайшее время
Недавно Госстат обнадежил украинцев заявлением, что по итогам июля цены в Украине немного упали, в основном за счет снижения цен на овощи. Не исключено, что уже вскоре украинцы смогут увидеть более дешевые овощи в розницу, прежде всего морковь, помидоры и кабачки.
Об этом говорят данные еженедельного мониторинга компании EastFruit, причем наиболее продаваемым товаром остаются помидоры — каждое 8-е предложение овощей на рынке касается именно томатов. Причем именно последний товар упал в цене сильнее всего.
Так, если на 15 августа 1 кг помидоров в опте стоил 22−50 гривен, то на 22 августа цены упали до 15−38 гривен. Также заметно подешевели кабачки — с 15−28 до 10−25 гривен за килограмм в тот же период. Еще одним подешевевшим овощем стала морковь, правда ее оптовая цена снизилась несущественно — с 11−13 до 10−13 грн/кг.
Отметим, что розничная цена на данные овощи в Украине по данным портала «Минфин» составляет:
- от 62 до 72 гривен за помидоры;
- 16 гривен за 1 кг моркови.
В то же время выросли в цене свекла, сладкий перец, пекинская и цветная капуста. Слабее всего из этого перечня, всего на 1 гривну (с 9−12 до 10−12 гривен), выросла средняя стоимость 1 килограмма свеклы, остальные же овощи стали стоить за неделю в среднем на 15 гривен дороже (сладкий перед максимально до 60 грн, пекинская капуста до 45 грн. и цветная до 65 грн).
Пока особых тенденций для изменения ситуации на рынке нет, скорее напротив, учитывая предложение томатов, цены на них продолжат падение.
Как сообщали «ФАКТЫ», несмотря на засуху в Украине неплохие урожаи основных культур борщевого набора.81
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку
Овнам — новые возможности, Близнецам — яркие встречи, а Водолеям — прорыв: гороскоп для всех знаков на конец августа