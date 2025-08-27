- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
Пять самых опасных марок авто для угона: какие автомобили воруют чаще всего и как этого избежать
Личного автомобиля можно лишиться не только из-за аварии или поломки двигателя, но и по причине его угона. В среднем ежегодно в Украине официально воруют 8−10 тысяч авто и угонщики давно определили наиболее популярные марки автомобилей.
Об этом говорится в материале издания Delo.ua, составленном на базе анализа статистики МВД Украины и страховых компаний.
По результатам анализа, пятерка авто, которые воруют в Украине чаще всего, выглядит так:
- Toyota Camry (2007−2018 г. в.) — 847 зарегистрированных угонов;
- Lexus RX (2009−2019 г. в.) — 612 случаев краж;
- Toyota RAV4 (2012−2020 г. в.) — 584 угона;
- BMW X5 (2007−2018 г. в.) — 521 зарегистрированный угон;
- Mercedes-Benz E-класса (2009−2019 г. в.) — 498 краж.
Несколько реже воруют Audi Q7 (2010−2018 гг), Toyota Land Cruiser (всех годов выпуска), BMW 5 серии (2010−2019), Lexus GX и Mercedes-Benz GLE/ML.
При этом как утверждают эксперты, Toyota Camry воруют из-за высокой популярности на украинском рынке, относительно слабых систем безопасности у моделей до 2018 года и стабильного спроса на запчасти. Особенно уязвимы автомобили 2012−2016 годов выпуска.
Lexus RX же привлекает преступников высокой ликвидностью на черном рынке и быстрой перепродажей в соседних странах. Модели 2012−2016 годов имеют известные уязвимости в системах сигнализации.
При этом сильнее всего следует опасаться владельцам авто в Киеве и области, где за 2024-й год украли 2847 авто или 34% от их общего числа, затем идут Одесса, Харьковская, Львовская и Днепропетровская области. Чаще всего в Украине воруют авто в октябре-ноябре, на которые приходятся до 28% от всех краж, а реже всего летом — 22%.
Чтобы снизить опасность кражи эксперты советуют придерживаться таких правил:
- избегайте предполагаемых маршрутов и мест постоянной парковки;
- устанавливайте несколько независимых систем защиты одновременно;
- паркуйтесь на освещенных охраняемых парковках;
- не оставляйте ценные вещи на видных местах в салоне;
- используйте механические блокираторы даже при кратковременных остановках.
В случае же если кража все же совершилась, следует придерживаться следующего алгоритма действий:
1) Немедленное обращение в полицию по номеру 102 или через мобильное приложение;
2) Активация GPS-трекера (если установлен) через диспетчерскую службу;
3) Уведомление страховой компании в течение 24 часов;
4) Подача заявления с полным пакетом документов;
5) Мониторинг объявлений о продаже на AUTO. RIA и других платформах;
6) Обращение к частным сыщикам при неэффективности работы полиции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о топ-5 авто с ненадежными дизельными двигателями.223
