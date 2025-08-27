Пять самых опасных марок авто для угона: какие автомобили воруют чаще всего и как этого избежать

Личного автомобиля можно лишиться не только из-за аварии или поломки двигателя, но и по причине его угона. В среднем ежегодно в Украине официально воруют 8−10 тысяч авто и угонщики давно определили наиболее популярные марки автомобилей.

Об этом говорится в материале издания Delo.ua, составленном на базе анализа статистики МВД Украины и страховых компаний.

По результатам анализа, пятерка авто, которые воруют в Украине чаще всего, выглядит так:

Toyota Camry (2007−2018 г. в.) — 847 зарегистрированных угонов;

Lexus RX (2009−2019 г. в.) — 612 случаев краж;

Toyota RAV4 (2012−2020 г. в.) — 584 угона;

BMW X5 (2007−2018 г. в.) — 521 зарегистрированный угон;

Mercedes-Benz E-класса (2009−2019 г. в.) — 498 краж.

Несколько реже воруют Audi Q7 (2010−2018 гг), Toyota Land Cruiser (всех годов выпуска), BMW 5 серии (2010−2019), Lexus GX и Mercedes-Benz GLE/ML.

При этом как утверждают эксперты, Toyota Camry воруют из-за высокой популярности на украинском рынке, относительно слабых систем безопасности у моделей до 2018 года и стабильного спроса на запчасти. Особенно уязвимы автомобили 2012−2016 годов выпуска.

Lexus RX же привлекает преступников высокой ликвидностью на черном рынке и быстрой перепродажей в соседних странах. Модели 2012−2016 годов имеют известные уязвимости в системах сигнализации.

При этом сильнее всего следует опасаться владельцам авто в Киеве и области, где за 2024-й год украли 2847 авто или 34% от их общего числа, затем идут Одесса, Харьковская, Львовская и Днепропетровская области. Чаще всего в Украине воруют авто в октябре-ноябре, на которые приходятся до 28% от всех краж, а реже всего летом — 22%.

Чтобы снизить опасность кражи эксперты советуют придерживаться таких правил:

избегайте предполагаемых маршрутов и мест постоянной парковки;

устанавливайте несколько независимых систем защиты одновременно;

паркуйтесь на освещенных охраняемых парковках;

не оставляйте ценные вещи на видных местах в салоне;

используйте механические блокираторы даже при кратковременных остановках.

В случае же если кража все же совершилась, следует придерживаться следующего алгоритма действий:

1) Немедленное обращение в полицию по номеру 102 или через мобильное приложение;

2) Активация GPS-трекера (если установлен) через диспетчерскую службу;

3) Уведомление страховой компании в течение 24 часов;

4) Подача заявления с полным пакетом документов;

5) Мониторинг объявлений о продаже на AUTO. RIA и других платформах;

6) Обращение к частным сыщикам при неэффективности работы полиции.

