Предвестник скорой смерти мотора: какой запах должен насторожить водителя

19:01 22 августа 2025
Уровень масла в машине нужно периодически проверять, фото интернет

Проблемы с двигателем могут стать для автовладельца роковыми. Если чувствуется запах бензина в масле, нужно побыстрее обращаться к мастеру, чтобы спасти мотор.

Топливо в моторном масле не только снижает его качество, но и способно уничтожить двигатель, пишет «Твоя МАШИНА».

Попадающее в масло топливо повышает его уровень (разбавляет масло). И чем дольше продолжается такая ситуация, тем больше риск капремонта, напоминают мастера автосервиса.

Читайте также: BMW и Volkswagen разочаровали: эксперты назвали топ-5 авто с ненадежными дизельными двигателями

Проблему обнаружить просто. Достаточно открыть крышку маслозаливной горловины и понюхать. Если смазка потеряла вязкость, а цвет стал темным — причина может скрываться в форсунках. Когда инжектор пропускает слишком много горючего, его избыток не сгорает и стекает в картер. Подобное случается и при изношенных поршневых кольцах.

В дизельных авто ситуация усложняется во время регенерации сажевого фильтра. Избыток горючего, подаваемого для сжигания сажи, тоже оказывается в смазке. Это ускоряет износ деталей, ведь тонкий слой смазки уже не выполняет свою функцию.

Плохая смазка ведет к перегреву, повышенному трению и даже заклиниванию мотора. В таких случаях придется менять весь агрегат.

Ремонт зависит от модели авто и масштаба повреждений — от нескольких сотен гривен до десятков тысяч.

Напомним, в Украине изменили правила торговли подержанными автомобилями.

142

