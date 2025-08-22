Предвестник скорой смерти мотора: какой запах должен насторожить водителя

Проблемы с двигателем могут стать для автовладельца роковыми. Если чувствуется запах бензина в масле, нужно побыстрее обращаться к мастеру, чтобы спасти мотор.

Топливо в моторном масле не только снижает его качество, но и способно уничтожить двигатель, пишет «Твоя МАШИНА».

Попадающее в масло топливо повышает его уровень (разбавляет масло). И чем дольше продолжается такая ситуация, тем больше риск капремонта, напоминают мастера автосервиса.

Проблему обнаружить просто. Достаточно открыть крышку маслозаливной горловины и понюхать. Если смазка потеряла вязкость, а цвет стал темным — причина может скрываться в форсунках. Когда инжектор пропускает слишком много горючего, его избыток не сгорает и стекает в картер. Подобное случается и при изношенных поршневых кольцах.

В дизельных авто ситуация усложняется во время регенерации сажевого фильтра. Избыток горючего, подаваемого для сжигания сажи, тоже оказывается в смазке. Это ускоряет износ деталей, ведь тонкий слой смазки уже не выполняет свою функцию.

Плохая смазка ведет к перегреву, повышенному трению и даже заклиниванию мотора. В таких случаях придется менять весь агрегат.

Ремонт зависит от модели авто и масштаба повреждений — от нескольких сотен гривен до десятков тысяч.

